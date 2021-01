La Piscine - la critique du DVD Blu-Ray 4K

Résumé : Jean-Paul et Marianne forment un couple idéal et coulent des jours heureux dans leur villa de Saint-Tropez, jusqu’au jour où arrive Harry, au bras de sa fille l’incendiaire Pénélope. Ancien amant de Marianne, l’homme trouble cette vie tranquille. La tension monte.

Critique : Tout le monde a en tête la beauté mystérieuse de Romy Schneider, doublée d’une voix fascinante, et celle d’Alain Delon en écrivain bourgeois, dans ce film, La Piscine qui fait aujourd’hui figure de mythe. Le long-métrage est du Jacques Deray pur jus : un univers bourgeois, protégé, des personnages amples, une désinvolture apparente qui recèle un récit policier sentimental des plus cruels, et une sorte de symphonie amoureuse où chacun tente de sauver la face devant l’épuisement du désir.

Le mythe est si important que le film a déjà fait l’objet d’un remake raté A Bigger Splash de Luca Guadaguino, qui se rattrapera plus tard avec le très grand Call me by your name, ou d’une inspiration très libre de François Ozon dans un long-métrage qui porte le même titre. Mais personne ne peut refaire un film de cette intensité-là, dont le scénario n’est peut-être pas ce qu’on peut faire de meilleur, car tout repose sur les quatre personnages principaux interprétés par des comédiens tout aussi mythiques que hors pair. Aujourd’hui, devant la grâce troublante de Romy Schneider, il est difficile d’échapper au souvenir du destin tragique de la comédienne. Or, le film raconte en quelque sorte un amour fatigué entre Marianne et Jean-Paul que la survenue de Harry, accompagné de sa fille, Pénélope, va précipiter dans le drame. C’est une fiction romantique au sens tragique du terme. Le sacrifice de Harry dans la piscine permet la réconciliation du couple. La question de l’enquête de police ne constitue en aucun cas le centre du récit. La piscine devient un lieu où se jouent la mort, la renaissance amoureuse, et la fragilité du désir.

Le DVD était introuvable. La publication de cette édition anniversaire qui a fait l’objet d’une restauration en 4K, est une excellente nouvelle pour le cinéma français. Il y a en effet dans cette œuvre sensuelle et intense, quelque chose qui a à voir avec l’intemporalité. La force romanesque du film met en scène des personnages complexes, habités par des tensions internes. Toute la comédie humaine se joue dans ce presque huis-clos, où le mensonge, le désir perdu, l’innocence, la manipulation, l’orgueil, le non-rapport à l’argent qui ne semble pas un problème dans l’histoire, sont décrits avec une rare intelligence narrative. Ce cinéma, où une sortie de film de cette étoffe faisait à l’époque figure d’événement, semble si loin. Le spectateur s’est habitué à une consommation quasi compulsive de films. Revenir à des chefs-d’œuvre des années 70, c’est se plonger dans ce qui a fait le succès de la Nouvelle Vague, c’est réfléchir à la fonction de l’acteur dans un film et plus largement dans la société, c’est s’interroger sur les racines en matière de mise en scène d’un certain cinéma français. Revenir à La Piscine, c’est l’occasion de redécouvrir l’œuvre de Jacques Deray, qui certes est loin d’être immémorable, mais qui témoigne de toute une époque avec près de quarante-six ans de carrière. C’est aussi l’occasion de se souvenir que Jean-Claude Carrière, à l’origine du scénario, demeure l’un des plus grands scénaristes de toute l’histoire du cinéma français.