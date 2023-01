Mort de l’actrice Gina Lollobrigida

Crédit visuels : © 1959 Theme Pictures. Tous droits réservés. Star internationale des années 1950 et 60, Gina Lollobrigida fait partie de la légende du cinéma. Elle a tourné avec René Clair, Mario Soldati, John Huston, King Vidor, Luigi Comencini et Mauro Bolognini.

News : Après avoir participé à des romans-photos et des concours de beauté, Gina Lollobrigida débute au cinéma en 1946. Elle tourne avec Luigi Zampa, Carlo Lizzani et Mario Camerini, qui en font une vedette de cinéma. Cette brune pulpeuse aux formes généreuses devient vite une incarnation du sex-appeal transalpin, et ne tarde pas à traverser les frontières. En France, elle est la partenaire de Gérard Philipe dans Fanfan la Tulipe de Christian Jaque et Les belles de nuit de René Clair, tous deux sortis en 1952 ; puis celle d’Anthony Quinn dans Notre-Dame de Paris (1956) de Jean Delannoy. Des réalisateurs italiens révèlent ses talents d’actrice : Lollobrigida est à son avantage dans La marchande d’amour (1953) de Mario Soldati et surtout la comédie Pain, amour et fantaisie de Luigi Comencini, aux côtés de Vittorio De Sica.

Hollywood lui fait par ailleurs un pont d’or.

Pain, amour et fantaisie © Carlotta Films

Mais elle semble égarée dans Plus fort que le diable (1953) de John Huston et peine à convaincre dans Trapèze (1956) de Carol Reed ou Salomon et la reine de Saba (1959) de King Vidor. Dans les années 60, la mode est aux beautés sophistiquées et intellectuelles, telles Monica Vitti et Claudia Cardinale. Gina Lollobrigida n’en demeure pas moins en très bonne place au box-office italien, juste après Sophia Loren. Mais les films marquants se font plus rares. Elle trouve cependant son meilleur rôle dans le délicat Ce merveilleux automne (1969) de Mauro Bolognini, qui malheureusement a un écho public limité. On la retrouve en fée Turquoise dans la série télévisée Les aventures de Pinocchio (1972) de Luigi Comencini, dont une version sort en salle. L’actrice se retire ensuite progressivement des écrans, se consacrant davantage à la photographie, tout en restant présente dans les médias ou des cérémonies comme les César. Son dernier long métrage date de 1997. Gina Lollobrigida est décédée le 16 janvier 2023, à l’âge de 95 ans.