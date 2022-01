Mort du réalisateur et acteur Peter Bogdanovich

News : Peter Bogdanovich a mené de front les activités de critique cinéma, acteur, réalisateur. Ce sont finalement les deux dernières qui ont mobilisé toute son attention au mitan des années 60, quand le jeune homme de vingt-sept ans a tourné sous la direction de Roger Corman (Are You Here, en 1966, puis le culte Les Anges sauvages du même metteur en scène), avant de travailler à l’adaptation du film soviétique de science-fiction La Planète des tempêtes, réalisé par Pavel Klouchantsev, qui se retrouve à l’affiche en 1968 sous le titre Voyage to the Planet of Prehistoric Women, un nanar de science-fiction avec Mamie Van Doren, actrice et sex-symbol des années 60, dans le rôle principal. La même année, sort le thriller La Cible, qui se réfère au massacre de l’université du Texas, à Austin. Ce sera l’un des dernier rôles du mythique comédien Boris Karloff. Le succès viendra avec le troisième long métrage de Bogdanovich, La Dernière Séance, sa meilleure œuvre, emblématique du Nouvel Hollywood, plébiscitée par la critique, qui aborde le mal-être de la jeunesse américaine des années 50, à travers le destin d’une petite commune du Texas.

Le réalisateur transforme l’essai en investissant le genre comique : ce sera On s’fait la valise, Docteur ?, en 1972, avec Barbra Streisand et Ryan O’Neal dans les rôles principaux. La Barbe à papa, sorti en 1973, permettra à la toute jeune Tatum O’Neal de remporter l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

La suite de la carrière de Bogdanovich sera plus erratique, jusqu’au succès de Mask, en 1985, l’histoire d’un adolescent atteint d’une maladie génétique rare qui lui déforme le visage. Cinq ans plus tard, Texasville suscitera l’intérêt de la critique, mais sera un échec public.

Le metteur en scène, qui avait tourné son dernier film en 2018 (The Great Buster, sur Buster Keaton), avait également dirigé une dizaine de téléfilms et il était apparu en tant qu’acteur dans plusieurs fictions, de 1966 à 2017. L’artiste est mort le 6 janvier dernier, à l’âge de 82 ans.