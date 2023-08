Mort du réalisateur Gleb Panfilov

News : Les régimes totalitaires musellent souvent les grands artistes, qui peuvent parvenir toutefois à contourner les censures. Réalisateur soviétique puis russe, Gleb Panfilov étaient de ceux-là, même si son nom reste moins connu que ceux d’Eisenstein ou de Tarkovski. Il faut dire que ces trente dernières années, les films de Panfilov (sans doute plus académiques que par le passé) étaient peu montrés en Occident, et que le cinéaste s’était surtout distingué à la télévision (où il avait débuté dans les années 1960) et au théâtre. L’âge d’or de sa filmographie se situe entre 1968 et 1990. Ancien ingénieur chimiste, il se détourne très vite de cette formation pour se consacrer à la réalisation. Son premier long métrage, Pas de guet dans le feu (1968), obtient le Léopard d’or au Festival de Locarno 1969. Le réalisateur y décrit sans fioritures les horreurs de la guerre et s’interroge sur la place de l’art. C’est aussi le début de sa collaboration avec sa muse et épouse, l’admirable Inna Tchourikova, ici dans le rôle d’une infirmière. Comme le soulignait notre collaborateur Adrien Lozachmeur, les films de Panfilov « abordent des thèmes passionnants : la révolution russe, l’art, l’émancipation individuelle et collective, le lien au peuple. Ils sont traversés par un souffle révolutionnaire qui fait peu à peu place à une mélancolie liée à la perte des illusions. » Après les sublimes Le début (1970) et Je demande la parole (1976), Gleb Panfilov réalise son chef-d’œuvre, Le thème, en 1979. Cette évocation de l’exil des artistes met à mal l’idéal révolutionnaire et reste dans les tiroirs des autorités soviétiques. Il faudra attendre la Glasnost pour la découvrir, en 1987. Le film obtient l’Ours d’or au Festival de Berlin. Ces quatre premiers longs métrages seront l’objet d’un coffret DVD édité en 2014 par Potemkine, et intitulé Panfilov-Tchourikova. Le cinéaste est également l’auteur de deux adaptations de Gorki : Vassa (1983) et La mère (1990). La première œuvre permet à Inna Tchourikova de gagner le prix d’interprétation féminine à la Berlinale, quand la seconde remporte le prix de la meilleure contribution artistique au Festival de Cannes. Parmi les autres longs métrages du réalisateur, on peut citer Valentina (1981), Les Romanov : une famille couronnée (2000) et Ivan Desinovich, son dernier film, en 2021. Gleb Panfilov est décédé le 26 août 2023 à l’âge de 89 ans, quelques mois après Inna Tchourikova, disparue le 14 janvier.