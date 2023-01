Le début - Gleb Panfilov - critique

Résumé : Une jeune ouvrière passionnée de théâtre est remarquée par un réalisateur qui cherche une actrice pour jouer Jeanne d’Arc.

Critique : Sur le papier, Le début ressemble à un bon film communiste : c’est une histoire d’émancipation sociale convoquant les icônes de la révolution. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, Jeanne d’Arc était une icône de la révolution russe. Il suffisait de gommer les aspects mystiques pour rendre le destin de cette jeune fille compatible de la dialectique marxiste. Présenté comme cella, le film ne peut que rebuter. Sauf qu’en fait, ce n’est pas du tout un film de propagande. C’est celui d’un grand réalisateur qui veut encore croire en la possibilité d’émancipation des êtres humains et des sociétés. Et c’est une œuvre portée par une très grande actrice russe : Inna Tchourikova, épouse du cinéast. C’est miraculeux que dans un système aussi fermé que celui de l’Union soviétique, de tels films aient pu voir le jour. En fait, il semble que la poésie, la vie, l’art, l’intelligence l’emporteront toujours sur la censure. On suit l’histoire de Pacha, une ouvrière passionnée de théâtre. Elle n’a pas les meilleurs rôles car elle est dotée d’un physique banal. Elle interprète Baga Yaga, la fée carabosse russe, dans des pièces pour enfants. C’est comme dans la vie. Aux bals réunissant les jeunes gens, elle n’a que peu de succès. Aussi, lorsque un homme lui fait la cour, elle s’attache à lui, en devient dépendante. Sauf que cet homme est marié. Elle n’a vraiment pas de chance, Pacha ! D’emblée, on est pris de sympathie pour ce personnage. Contrairement à Pas de gué dans le feu, le film ne parle pas ouvertement de la révolution mais s’appuie sur l’idée sous-jacente (pour ne pas dire l’idéologie) de la révolution : l’émancipation. Et ici, c’est d’émancipation par l’art dont il s’agit.

Via le cinéma, Pacha va passer du statut de femme de la classe ouvrière à celui de star. Mais encore une fois, comme dans Pas de gué dans le feu, le film évite les évidences, les cheminements trop linéaires. Si Pacha s’est engagée dans le cinéma, c’est aussi pour reconquérir l’homme marié qu’elle aime. Mais son statut de star ne suffira sans doute pas. Il y a toujours chez Panfilov quelque chose qui se défile, un idéal inaccessible. Et en même temps, il y a de l’espoir, une invitation à persévérer. En tout cas on est loin des certitudes idéologiques. Pacha devient une star en incarnant Jeanne d’Arc. Les scènes de tournage du film alternent avec les flashback sur sa vie. Les destins de la sainte et de la petite ouvrière se répondent, destins où se mêlent espérance, grandeur et souffrance. C’est le premier jeu de miroirs du film. Il y en a un second : le métrage est d’autant plus émouvant qu’il reflète l’itinéraire du couple Panfilov-Tchourikova. Le réalisateur l’a rencontrée en la voyant jouer la méchante dans un conte pour enfants. Elle est devenue sa muse et sa compagne. Finesse psychologique, actrice lumineuse, jeux de miroirs, intelligence des dialogues et des situations. N’en jetez plus. On en reste fasciné et heureux d’avoir découvert un trésor caché.