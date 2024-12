My Dear Detective T.1 - Natsumi Ito - la chronique Manga

Résumé : 1928. Dans un Japon en pleine mutation, Mitsuko Hoshino est la meilleure détective de la ville. Les dossiers que notre Sherlock Japonaise va mener vont nous faire découvrir un Japon bien loin des clichés. Entre les mystères et les stéréotypes à combattre, Mitsuko aura fort à faire ...

Critique : Cette histoire commence comme tant d’autres mangas policiers, par une enquête. Mais il s’agit bien là de la seule concession faite aux traditions !

Pour commencer Mitsuko Hoshino est une femme et même la première femme détective du Japon ! En 1928, les femmes commencent à s’émanciper dans un pays encore pétri de traditions et qui peine à en sortir. Il suffit de voir les difficultés que rencontre notre héroïne et les messages « forts sympathiques » qu’elle découvre sur la porte de son cabinet … Natsumi Ito donne une grande vraisemblance à ces situations tout en les dénonçant et, au vue des dernières actualités, des pressions subies par les journalistes, notamment par les femmes, sur les réseaux sociaux, elle a raison car cette époque n’est pas encore révolue !

© Natsumi Ito, Editions Ki-Oon 2024

Chacune des affaires prises par notre Sherlock japonaise permet à l’autrice de mettre en avant des marginaux, des gens qui sortent des cadres habituels de la société. Dès la première enquête, elle a réussi à nous embarquer avec une relecture du mystère de « la pantoufle de verre » … qui reste sûrement notre enquête préférée dans ce premier tome !

Un Sherlock sans son Watson, c’est comme un C3-P0 sans R2-D2 … il fallait un personnage à la hauteur de Mitsuko et nous l’avons en la personne de Saku Yoshida. Un jeune serveur qui cache de nombreux secrets et qui est en admiration devant l’esprit de déduction de la jeune détective. Lui non plus n’a pas sa langue dans sa poche et il ne se laisse pas intimider facilement apportant de ce fait un ressort humoristique au duo sans tomber dans le potache. L’histoire familiale de Saku entre en résonnance avec celle de Mitsuko et permet d’apporter de la profondeur à l’histoire, et à nos personnages. En quelques pages, Natsumi Ito réussit à rendre attachant ses « ratés » et à nous donner envie de les suivre tout au long de leurs enquêtes …

© Natsumi Ito, Editions Ki-Oon 2024

Nous avons beaucoup apprécié les messages de tolérance et la liberté, surtout d’être soi-même, qui ressortent tout au long de cette histoire. Ce premier tome nous a enchanté, et nous avons hâte de découvrir les tomes suivants pour retrouver « Mimi » toujours prête à donner des « coups de pied dans la fourmilière ».