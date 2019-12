Mythical Beast Investigator . T1 – La chronique BD

Résumé : Un shonen écrit par Keichi Ayasato et dessiné par Koichiro Hoshino mettant en scène un étrange trio, Felly Ehéna, une enquêteuse spécialisée dans les créatures légendaires, Kooshna, un être dangereux, puissant avec une tête de lapin et Trow, une chauve-souris muette. Le character design a été réalisé par Iack.

Une histoire qui démarre de manière classique avec un trio équilibré qui soulève quelques questions dont nous aurons peut-être les réponses dans le second et dernier tome de la courte série.

Ce diptyque nous offre un monde médiéval fantastique classique. Des villages dans la vaste campagne, des créatures qui ne restent pas à leur place et Felly, qui traverse le pays pour aider créatures et humains. Felly, en effet, n’est pas une chasseuse de monstres mais au contraire, elle est là pour aider chacun à retrouver une harmonie. Elle tâche de comprendre ce qui s’est passé et sait très bien adopter les deux points de vue pour apporter justice à tous.

Ce qui peut lui mettre à dos les habitants des villages qui ne comprennent pas vraiment pourquoi s’intéresser à l’avis de la créature, mais avec l’aide de Kooshna, qui inspire la peur chez les humains qu’il approche, tout se passe bien. C’est peut-être là, selon nous, le souci de ce premier tome. On ne s’inquiète nullement pour le trio de héros, le flegme de Felly, la toute-puissance de Kooshna et Trow qui fait rire, sont rassurants et on ne voit pas ce qui pourrait leur nuire. On s’attache plus aux humains qu’ils aident, et encore pas complètement, car ces personnages secondaires ne sont pas spécialement originaux et ne nous touchent pas beaucoup.

L’histoire est divisée en cinq chapitres qui se suivent sans constituer un récit feuilletonnant pur et dur. Le cinquième chapitre est en deux volets et permet de nous laisser avec l’envie de lire la suite.

Kôichirô Hoshino, Keishi Ayasato / Ototo

Le dessin respecte les codes classiques du manga, noir et blanc, personnages stylisés manga - ça fait sens -, décors très réalistes, composition dynamique des planches. Là aussi, pas de surprise, mais un travail de mise en scène parfois un peu fouillis selon nous qui fait qu’on ne comprend pas forcément du premier coup certaines actions. C’est dommage car cela nuit à la lisibilité globale du récit. Heureusement les dessins certes classiques mais bien réalisés nous entraînent facilement dans cet univers.

Mythical Beast Invstigator T1 est donc un shonen attachant, avec un univers classique et un trio de héros qui ne parviennent pas à créer une tension dramatique forte. Le dessin, confus sur quelques scènes, n’apporte pas non plus une touche d’originalité à ce monde. Alors espérons que ce diptyque nous réserve pour sa conclusion une belle surprise !