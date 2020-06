Ne plus jamais marcher seuls - Laurent Seyer - critique

Résumé : D’un côté, Naomi Strauss, journaliste parisienne de gauche. de l’autre, Nick Doyles, Liverpuldien pro-brexit, pilier de bar et inconditionnel des stades. Lorsque la première se rend en Angleterre pour interviewer le second, ce sont deux mondes qui se confrontent. La Reine, un incendie et quelques verres plus tard, un début de tolérance pourrait bien faire son apparition...

Critique : Sans beaucoup de finesse ni de nuances, Laurent Seyer oppose deux mondes – celui des Liverpuldiens pro-Brexits d’un côté et, de l’autre, celui des Parisiens branchés. La dichotomie aurait gagné à être moins profonde et moins tranchée mais Ne plus jamais marcher seuls n’est pas une lecture déplaisante pour autant.

Naomi Strauss, journaliste bobo qui évolue dans son microcosme parisien majoritairement composé d’intellectuels de gauche, se rend donc à Liverpool pour interviewer un chauffeur de taxi qui s’apprête à donner sa voix au Leave. Nous sommes en 2016, David Cameron organise le référendum, les terroristes français se préparent… Le choc des cultures, des opinions politiques, des points de vue, est violent. La jolie journaliste fait face à Nick, une chope de bière les séparant. Cette rencontre aura le mérite de faire réaliser à l’un comme à l’autre qu’il a les idées arrêtées (trop sûrement) et de l’ouvrir un peu à ce qui l’entoure. Le chauffeur de taxi bedonnant se révélera finalement attachant, pas seulement extrémiste et xénophobe, la journaliste superficielle sera capable de compromis, d’ouverture d’esprit. Les Anglais semblent émerger d’un film social à la Ken Loach (la fin tragique en moins), tandis que les Français sortent d’un livre de Frédéric Beigbeder et c’est cette distance et cette absence de consistance dans les caractères et les personnages qui dérangent – ce qui n’empêche pas le roman d’avoir un côté tendre et touchant.

Le lecteur regrette la frontière trop nette entre bourrins anglais et Français à la page, l’absence de personnages « entre-deux » qui pourraient apporter un peu de vraisemblance et de profondeur au propos, loin d’être inintéressant. Montrer que le monde est plus complexe qu’une simple opposition entre noir et blanc était donc un postulat de départ certes pas très original, toutefois prometteur. Malgré tout, l’auteur est tombé dans la caricature, desservant ainsi son message originel. Le style n’est pas particulièrement recherché, il a cependant le mérite de coller aux pensées des deux protagonistes – aussi stéréotypées soient-elles.

Il s’agit donc d’une comédie tendre, mais trop artificielle et trop figée : à croire que Laurent Seyer ne voit pas la complexité charmante et piquante des Britanniques parmi lesquels il vit pourtant, se contentant de présenter une petite partie de l’iceberg...