New York Cannibals - Jerome Charyn, François Boucq - chronique BD

Jerome Charyn et François Boucq donnent une suite à leur album Little Tulip (2014). Si clichés et lourdeurs s’amoncellent, l’aventure nous emporte finalement quelque peu.

Résumé : 1990 à New York. Pavel le tatoueur (au centre de l’album Little Tulip) a recueilli et élevé Azami. Celle-ci, désormais adulte, est policière et s’adonne au culturisme. Ne pouvant pas avoir d’enfant, elle décide de garder le bébé qu’elle trouve dans une poubelle. Elle met alors le doigt dans un engrenage infernal qui pourrait lui être fatal. En parallèle, Pavel retrouve de vieilles connaissances du goulag, désormais présentes à New York. Les amours et ennemis d’hier, comme les ennuis, refont ainsi surface.

Avant même sa lecture, cet album suscite un sentiment mitigé : le plaisir à l’idée de retrouver le duo Boucq-Charyn dont on a été marqué par La femme du magicien et Bouche du diable coexiste avec l’appréhension de lire une suite à Little Tulip qui avait été une grande déception. Jerome Charyn, François Boucq / Le Lombard Rapidement, il est difficile de trouver que l’histoire comme le récit tiennent la route. Si les personnages principaux se manifestent avant tout par leur dimension caricaturale (physique comme psychologique), bien des situations sont convenues et nombre de dialogues ont la légèreté de l’enclume. De même, les dimensions surnaturelles et horrifiques sont traitées à grands traits et prêtent plus souvent à rire qu’à frissonner… Comme à l’accoutumée, le dessin de François Boucq est riche et foisonnant, voire impressionnant, mais cela étant au service d’un projet bancal, cette maestria visuelle semble vaine. Jerome Charyn, François Boucq / Le Lombard Malgré ces nombreuses réserves, force est de constater que l’aventure nous emporte petit à petit, comme si l’addition d’éléments problématiques générait quelque chose d’intéressant, le voyage n’ayant au final pas eu que des effets déplaisants.

