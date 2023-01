Le bain de 8 heures - Nina Blanchot - La chronique BD

Résumé : Nina est "prof de français", quelque chose que tout élève a vécu, mais un quotidien que peu connaissent. Entre les incertitudes du début, les petites victoires et les grosses déceptions, le métier est passé au crible et au tamis.

Critique : Cet album est un roman graphique léger, où il n’y a pas de traumatisme enfoui, de blessures de l’âme. Il s’agit d’une autobiographie de moments choisis qui, sans être forcément fondateurs, proposent un regard évanescent, tranquille et lucide sur une profession. Ce n’est pas une plongée en eaux troubles, mais plus le glissement dans les eaux chaudes d’une source paisible. L’autrice raconte son métier non pas comme une vocation, mais bien une suite de sentiments : l’imposture tout d’abord, l’espoir, la tendresse, un peu de colère aussi. Ce qui revient, ce qui imprègne, c’est ce lien avec les élèves, un fil fin, souvent distendu, mais terriblement précieux, fait de petites bribes sans importance qui s’entremêlent. Et alors on ne voit plus que cela, même si la frousse, l’envie de tout arrêter, la critique des absurdités du système, affleurent également dans cette autobiographie qui dit des choses vraies.

© Éditions Tsarines / Blanchot

Si les aléas de la vie de professeur ne sont pas disséqués par la plume, le pinceau vient apporter une dimension toute autre, comme si le symbolisme inondait les pages qui parle de programme, de déroulé de cours, d’un bref instant de Baudelaire... Ainsi, des animaux géants et oniriques, des yeux infinis et des sourires élargis viennent peupler quelques cent soixante dix pages de timides perceptions et sensations. On retient pourtant ces belles pages qui montrent des portraits d’élèves où leurs visages se tiennent sous une qualité, une micro anecdote, tellement vrais car c’est le peu que l’on sait d’eux, mais qui ne les empêche aucun cas d’être les héros de leur propre histoire.

© Éditions Tsarines / Blanchot

Roman graphique d’une douceur, d’un calme et d’une lucidité bienfaisantes, Le bain de 8 heures permet de mieux appréhender la vie de professeur, avec un soupçon bienvenu de poésie.