NIFF 2024 : le programme du Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel

Le Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel (Neuchâtel International Fantastic Film Festival), seul festival de cette ampleur dédié au genre en Suisse, revient avec une édition éclectique, des compétitions haletantes et des animations ouvertes au plus grand nombre.

News : Neuf jours durant, le fantastique au sens large s’anime et se déploie au bord de l’eau, sur les rives calmes du lac de Neuchâtel, dont on se prendrait à espérer qu’il abrite un monstre géant, à la vue du programme du NIFF, plus grand festival de genre du pays depuis l’an 2000.

Avec sa ribambelle de premières suisses et européennes, de séances et d’animations ouvertes au public, le NIFF dispose d’arguments solides pour rameuter les curieux, fussent-ils amateurs de genre au sens large, de spectres mouvants, de monstres gluants, de concepts bigarrés ou néophytes au pays de ce cinéma. Les maîtres mots des sélections semblent être diversité et inconfort dans le meilleur sens du terme : celui qui interroge, hérisse le poil ou révolte. Bref, celui qui vous reste.

Et le choix se veut large, comme le traduisent les quatre compétitions qui rythmeront le festival. Le Narcisse d’or, récompense ultime en terres neuchâteloises, récompensera la meilleure proposition de la compétition internationale. Cette dernière ne manque pas d’allure, avec en ouverture le farouche Animale d’Emma Benestan, que les spectateurs découvriront en fin d’année, et en clôture le crispant Cuckoo, de Tilman Singer. Par ailleurs, le cinéma asiatique s’offrira une place de choix et quelques temps forts dans la catégorie Asian Competition, tandis que le meilleur film fantastique européen aura les honneurs du Méliès d’Argent en court comme en long, et que les courts métrages disposeront de leur catégorie aussi, avec un prix spécial pour les productions locales. Finalement, plus de 150 œuvres seront à découvrir, à redécouvrir, à chérir et à haïr par excès de frousse.

Cuckoo, en clôture © Tilman Singer

Notons que l’organisation mise sur les passerelles pour brasser un public plus large que le cinéphile déjà acquis à sa cause. Les passerelles s’érigent entre les genres, bien sûr, avec notamment l’intrigante sélection Third Kind, qui explore les genres connexes, selon les termes de l’organisation, du pur fantastique. De manière non exhaustive, les amateurs de comédie noire y retrouveront par exemple le dernier Jean-Christophe Meurisse, qui dégaine ses Pistolets en plastique à la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès, pendant que les fondus de comédie romantique - pas banale - se laisseront surprendre par Caroline Lindy et son Young Monster. Et elles nous amènent à des conférences et autres ateliers, par exemple Au-delà du réel, proposant de créer sa propre histoire, qui permettent d’élargir la réflexion autour du fantastique.

Que les amateurs de classiques, eux se rassurent : ils pourront, sans débourser le moindre franc, assister aux multiple séances open air, qu’occupera Néo dans sa matrice, que remuera le Godzilla originel, qu’observeront Les yeux sans visage de Franju ou encore Alfred Hitchcock, La corde en main. Et enfin, puisque nous serons en territoire suisse, nous aurons l’occasion de découvrir une sélection des meilleurs courts-métrages du cru, ainsi que deux propositions helvétiques avec Milchzähne (Sophia Bösch, 2024), tout neuf, et Swissmade (Fritz E. Maeder, Fredi M. Murer, Yves Yersin, 1969), exhumé du patrimoine de la Confédération pour l’occasion.