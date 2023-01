No Future - Éric Corbeyran, Jef - la chronique BD

Résumé : Halen est une privée, mercenaire à la gâchette facile, qui voit le job proposé la compagnie Stella comme une occasion de se faire de l’argent. Elle va devoir retrouver un activiste, Jean-Claude Belmondeau, qui a dérobé des documents sensibles...

Critique : Une nouvelle fois, le ton et le dessin reconnaissables de Jef, ici épaulé par Corbeyran, se repèrent aisément. L’ironie mordante qui croque une société se retrouve presque naturellement, avec ici un wokisme fasciste arrivé au pouvoir, menaçant de prison ceux qui s’aviseraient de manger de la viande ou de marcher sur les pieds d’une dame, où les trans sont la majorité et où les véhicules à essence sont bannis à vie. Bref, le cauchemar des ultras conservateurs, et qu’il est finalement bon de montrer pour en voir toute la dérision. Pour autant, les dénonciations ne sont pas toutes des caricatures grotesques, puisque le tourisme spatial, cœur de l’enquête de l’album, est un problème actuel, tout comme la mainmise des multinationales sur la politique des États. Les dialogues savoureux et les multiples comiques de geste (coups dans les parties notamment) donnent quant à eux une légèreté à l’enquête, comme si Blade Runner avait croisé le ton d’un humoriste de France Inter.

Éric Corbeyran, Jef – Delcourt

Pour ce qui est de la caricature, le dessin s’arrange également bien de cet aspect puisque les corps et les visages sont impressionnants de grotesque. Comme à son habitude, le dessinateur rend les lèvres non plus pulpeuses mais de la taille de pamplemousses, les tailles démesurées, les sourires comme ceux des Toons des années 90, livrant une société démente et dérangeante en même temps. Certains diront qu’il ne faut pas trop en faire pour être efficace, Jef prouve lui que le contraire est également vrai.

BD satirique autant, voire plus que polar futuriste, No Future grossit les traits et explore les fantasmes d’un wokisme exarcerbé et livre une histoire de haut vol, ainsi qu’une enquête bien menée.