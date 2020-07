Le Triskel volé - Miguelanxo Prado - chronique BD

Résumé : Au cœur d’une profonde forêt, un démon s’éveille. Ce n’est pas un hasard, c’est que le Triskel, élément runique qui maintenait l’équilibre, a été volé. C’est Arthur Rego, un doctorant en Histoire et archéologie, qui a mis la main sans le savoir sur un objet porteur d’une conscience, et surtout du destin de toute l’Humanité...

En découvrant ce superbe album, aux contours émeraudes et violets, on s’emporte avec l’histoire, d’autant que le graphisme est original. Pour en revenir au scénario, c’est une enquête toute simple, qui envoie vers la police incrédule, les antiquaires mafieux et surtout les couloirs de l’université et ses tractations de cooptation qui découle. Mais en contrepied, il y a les deux factions, démons contre sages, qui s’éveillent et cherchent à contrôler ces humains du XXIe siècle qui ont rompu tout lien avec le monde magique. Pourtant, il reste encore un lien... Bref, l’enquête simple laisse place à un monde assez restreint dans l’ensemble mais complet dans son déroulé.

Quelques grandes figures s’imposent dans les pérégrinations des héros, qui font penser à un conte pour enfants dès le début. C’est seulement lorsqu’un homme de main assassine quelqu’un d’un coup de couteau que l’on se souvient qu’avec les thèses, les runes et les trafics d’art en tout genre, Le Triskel Volé s’adresse toutefois à un public un peu plus âgé. Il ne faut pas jamais sous-estimer cet album.

Miguelanxo Prado, Anne Cognard / Casterman

Ne pas le sous-estimer, notamment dans son apparence. Avec ses traits particuliers, presque à la hache et son empreinte picturale sympathique, certains y verront du Schiele ou du Toulouse-Lautrec, mais sans aller jusque là on ne peut ignorer la dimension artistique de l’ensemble. Bien construit et d’autant plus joli lorsqu’il détaille des forêts, des torrents et des montagnes, cette fresque veut évidemment faire passer un message sur l’écologie, à travers ce démon imposant de la couverture, mais c’est une thèse que l’on oublie au fur et à mesure de l’histoire pour se concentrer sur ces éléments graphiques.

Miguelanxo Prado, Anne Cognard / Casterman

Pertinent scénaristiquement et envoûtant graphiquement, Le Triskel Volé est à mi-chemin entre le polar et le conte, jonglant entre les effets et les rebondissements pour faire valoir un message d’alerte et optimiste au final.