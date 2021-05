Le Ravageur . T.1 . La hache et le rêve - Eric Corbeyran, Nicolas Bègue - la chronique BD

Résumé : Durant le Haut Moyen-Âge, Gunnar parcourt avec son père et ses hommes les côtes saxonnes en quête de butins et de pillages. Lorsque le patriarche succombe à une blessure, c’est son frère aîné, lâche et fort en gueule, qui hérite de tout, lui qui avait déjà eu la femme que Gunnar convoitait. Pour cet intrépide guerrier, l’exil n’est pas forcé, il est le chemin vers les songes…

Pour lancer cette épopée chez les Vikings, le duo Corbeyran/Bègue a dû s’immerger dans un univers que certaines sagas, que ce soit Thorgal ou récemment la série à succès Vikings, avaient déjà bien exploré. Aussi, le début semble-t-il plutôt traditionnel : des considérations sur la religion nordique qui accompagnent des combats violents où le courage est porté aux nues, des drakkars et des rondaches, pas mal de sang celte… Avec une histoire d’amour triangulaire et un héritage injuste, il y avait d’ailleurs matière à une bonne trilogie pour Corbeyran… Mais heureusement, le scénariste ne s’arrête pas là : piochant dans l’Histoire, il sait que les navigateurs et marchands du Nord allaient jusqu’à Kiev, et n’hésite pas à emmener son héros jusqu’à Constantinople pour varier les plaisirs. Blessé ou étincelant, vendu ou libre, ce Gunnar trace sa route et il semble bel et bien guidé par une vision qui n’est pas sans rappeler la Dame des Sables du Chevalier Ardent. L’appel de l’Orient l’emmènera visiblement encore plus loin, et c’est heureux pour ne pas rester en Normandie ou dans les eaux froides de la mer du Nord…

Eric Corbeyran, Nicolas Bègue / Robinson

Le dessin de Nicolas Bègue respecte à la lettre l’intonation de l’album : du réalisme pour les combats, qui ne font pas apparaître des centaines de protagonistes mais une solide dizaine de guerriers reconnaissables, des intérieurs qui, même lorsqu’ils sont riches, ne comprennent finalement que beaucoup de bois et peu d’or ou de pierre, des décors qui alternent entre fjords et cités marchandes en début de développement, bref un Moyen-Âge qui n’a rien de brillant ou d’exaltant, mais qui transpire la véracité d’une gravure d’époque et la reconstitution d’un musée. Ce jeune talent, d’abord coloriste, permet donc à cet univers de se développer dans une ambiance réaliste et séduisante.

Premier tome d’une saga viking qui pourrait paraître déjà-vue, Le Ravageur joue sur sa rapidité de déplacement et le nombre de ses d’ellipses, sur ses dessins détaillés et plein de fraîcheur, pour voyager et ne pas seulement ravager.