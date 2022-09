Mon mari dort dans le congélateur - Misaki Yazuki, Hyaku Takara - la chronique BD

Résumé : Nana en avait assez, donc elle l’a tué. Son mari Ryo était mauvais, manipulateur et violent, elle a fini par le tuer, puis l’a mis dans le congélateur de la remise. Pourtant, le lendemain, le voilà qui passe la porte, comme si de rien n’était...

Critique : Lorsqu’une oeuvre dérange, il y a cette sensation bizarre, qui fait que l’on se sent un peu écœuré mais que l’on a quand même envie de connaître la suite, jusqu’au dénouement. Les films et les romans sont désormais bons pour cela, quelques séries comme Twin peaks ou Black Mirror nous ont également habitué à cela, mais au niveau graphique les mangas restent la référence. Misaki Yakuza et Hyaku Takara semblent avoir mis la main sur un roman déjà efficace en la matière, mais la version manga ajoute peut être encore plus de vigueur. En effet, cette histoire commence avec une violence en forme de libération, mais celle-ci est de courte durée, car un emprisonnement commence, des souvenirs effroyables de violence verbale, physique, viol se succèdent alors que l’héroïne voit un mari plus gentil, plus attentionné, revenir. Dans le congélateur, un mari mort mais qui peut nourrir l’autre... Un peu de cannibalisme pour rajouter à l’horreur, même si ce double fantastique semble trop irréel, et l’on pense plutôt voir une métaphore de la psychologie abusée de la victime qui croit que, malgré ses épisodes violents, son bourreau peut faire surgir une belle personne...

© by TAKARA Hyaku / Shôgakukan / Akata pour la trad. française

Le dessin, à première vue, ne dérange pas vraiment le lecteur. Il y a certes de la violence, mais elle est assez larvée, floue, et les bons moments l’emportent au final sur les quelques scènes affreuses, souvent limitées à une ou deux cases. Cependant, quelques dérapages viennent bousculer le tout, notamment ce qui se trame dans la remise du jardin avec ce vieux congélateur à glace et ce couteau à viande, comme si le titre que l’on croirait sorti d’un film d’auteur français devait réapparaître à intervalle régulier pour rappeler la froideur et l’horreur de l’œuvre.

© by TAKARA Hyaku / Shôgakukan / Akata pour la trad. française

Dérangeant et glaçant, ce thriller à la frontière du fantastique et du psychologique s’avère captivant d’entrée et pourrait être une de ces séries que l’on ne peut s’empêcher de dévorer.