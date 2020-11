Faim - Martin Ernsten - Chronique BD

Résumé : Nous suivons le quotidien d’un jeune écrivain sans le sou évoluant dans les rues de Christiana (ancien nom de la capitale norvégienne Oslo) vers la fin du dix-neuvième siècle. Gagnant difficilement sa vie en rédigeant sporadiquement des articles pour un journal local, le protagoniste, anonyme, erre dans les rues, tiraillé entre un sens éthique prononcé et un dénuement complet.

Martin Ernsten, dessinateur norvégien de talent reconnu dans les pays du nord mais dont c’est ici la première incursion en France, livre une brillante adaptation du fameux roman semi-autobiographique de Knut Hamsun sorti en 1890 et qui mit en lumière le futur prix Nobel de littérature en 1920. L’album est découpé en quatre parties distinctes, quatre longues séquences presque ininterrompues séparées par plusieurs mois d’intervalle : cette narration serrée confère à cette histoire une grande intensité et illustre bien les tourments du protagoniste. En effet, le personnage lutte en permanence contre sa violente paupérisation et son sens de la morale qui ne cesse de le hanter : si ce mode de vie antinomique l’engage à demeurer généreux quand bien même il est fauché, ce sens de l’éthique lui permet de garder un certain cap dans cette tourmente, de maintenir une forme de dignité, en somme, de survivre. Ainsi, à cet épuisement physique s’ajoutent des déchirements spirituels, dignes de l’intellectuel pour qui les contrariétés de l’esprit passeront toujours devant les affres du corps.

Martin Ernstsen - Actes Sud L’An 2

Pour représenter les doutes et réflexions qui envahissent et assaillent le jeune écrivain, Martin Ernsten déploie un dessin plein d’invention. Il utilise l’image pour son potentiel symbolique, pour les possibles échos visuels ou réflexions graphiques qui peuvent s’opérer avec les situations ou introspections dans lesquelles se trouve le personnage. Les métamorphoses de l’image se lisent comme des métaphores visuelles et confèrent une grande intelligence à ces pages. La force de ces symboles s’allie à la délicatesse du dessin qui restitue particulièrement bien la fragilité du personnage et ses vacillements. Les lignes dessinent tandis que le lavis esquisse les formes, et les diverses coopérations du trait et des plages d’encre grisée, variant sans cesse de modalité, offrent des images pleines de vie, jonglant entre des séquences rythmées, graphiquement légères et enlevées et des points de vus saisissants, présentant un travail de la matière picturalement élaboré.

Martin Ernstsen - Actes Sud L’An 2

Au-delà de la performance de l’adaptation, que nous ne saurions juger n’ayant pas lu le roman originel, Martin Ernstsen propose avec Faim une œuvre remarquable, formidablement écrite, avec tact, sans sensationnalisme, et dessinée avec sensibilité. Nous espérons que d’autres albums de l’auteur seront bientôt traduits en France afin de découvrir l’étendue de son talent : les quelques images chinées sur internet promettent en tous cas de très beaux livres.