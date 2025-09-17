Olmo - Fernando Eimbcke - critique

Résumé : 1979, Nouveau-Mexique : Olmo (Aivan Uttapa) et sa famille organisent leur modeste vie autour du père (Gustavo Sánchez Parra), atteint d’une sclérose en plaques et lourdement handicapé.

© Festival de Deauville

Critique : Contrairement à ce que pourrait laisser entendre l’accroche de départ, ce film n’est pas un drame social, mais plutôt une comédie sociale.

Le scénario malin va se concentrer sur le parcours d’Olmo durant quelques jours. Le tout début, présenté comme une publicité au ralenti pour teenagers, montre le jeune garçon dans une voiture rutilante, aguiché par sa voisine (Melanie Frometa), une belle jeune fille qui passe le jet sur le véhicule. Peu après, elle s’assoit à côté de lui et commence à l’embrasser... C’est à ce moment primordial qu’il entend son nom prononcé par son père alors qu’en fait il rêvait, tout seul dans son lit !

Le ton de la comédie est donné et ne va pas épargner les surprises à Olmo. Avec sa paresse toute adolescente, il tente d’éviter de s’occuper de son père même quand c’est son tour. Plus intéressé par le sex-appeal de sa voisine, il va vivre une aventure picaresque qui changera finalement sa vie et le fera grandir.

Ce film tendre et lumineux parvient, avec audace, à utiliser le handicap comme argument de comédie (l’incident du matelas, le choix difficile du vêtement, l’urgence médicale réglée par une pirouette sonore....) tout en se maintenant dans un contexte social difficile. Cette juxtaposition osée suscite au final une belle émotion.