Omaha - Cole Webley - critique

Le 18 septembre 2025
- Réalisateur : Cole Webley
- Acteurs : John Magaro, Talia Balsam, Molly Belle Wright , Wyatt Solis , Christina Cooper , Rachel Alig
- Genre : Road movie, Drame social
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Condor Distribution
- Durée : 1h23mn
- Festival : Festival de Deauville 2025
L'a vu
Veut le voir
– Festival de Deauville 2025 : Grand Prix ex æquo
Résumé : Au petit matin, un homme (John Magaro) réveille ses deux enfants pour partir en voiture. À peine sont-ils dans véhicule avec le chien qu’une policière arrive pour vérifier l’exécution de l’ordre d’expulsion.
- © Festival de Deauville
Critique : Ce road movie familial va nous faire traverser une bonne partie des États-Unis dans le but de rejoindre le Nebraska, la ville d’Omaha en l’occurrence.
Tout le long du récit de plus en plus inquiétant quant à son but, on va s’interroger sur l’attitude énigmatique du père. La voiture a connu des jours meilleurs : elle démarre mal et Ella (Molly Belle Wright), la fille aînée, habituée, va spontanément aider à la pousser dans la descente pour la faire partir. À chaque question posée par Ella inquiète, ou par son petit frère Charlie (Wyatt Solis), pour qui ce n’est qu’une balade, le père élude ou répond à côté. Lors des arrêts, ce dernier dépense à minima en se privant à l’occasion pour les enfants.
Épouse décédée, emploi perdu (on l’imagine) et maison saisie, quel est l’objectif réel de ce long et fatigant voyage ?
John Magaro, perdant silencieux, dont le jeu rappelle celui de Dustin Hoffman, est impeccablement entouré de deux enfants acteurs remarquables, particulièrement Molly Belle Wright, dont le personnage, sans en dire un mot, mais tout en regards, perçoit le malheur qui se profile.
Tel un huis clos concentré dans l’habitacle d’une vieille voiture, ce film poignant souligne la dure réalité sociale que peuvent vivre des familles américaines en difficulté.
Le dénouement, qui dévoile au tout dernier moment les vraies raisons de ce voyage, est totalement déchirante.
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.