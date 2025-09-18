Omaha - Cole Webley - critique

Résumé : Au petit matin, un homme (John Magaro) réveille ses deux enfants pour partir en voiture. À peine sont-ils dans véhicule avec le chien qu’une policière arrive pour vérifier l’exécution de l’ordre d’expulsion.

© Festival de Deauville

Critique : Ce road movie familial va nous faire traverser une bonne partie des États-Unis dans le but de rejoindre le Nebraska, la ville d’Omaha en l’occurrence.

Tout le long du récit de plus en plus inquiétant quant à son but, on va s’interroger sur l’attitude énigmatique du père. La voiture a connu des jours meilleurs : elle démarre mal et Ella (Molly Belle Wright), la fille aînée, habituée, va spontanément aider à la pousser dans la descente pour la faire partir. À chaque question posée par Ella inquiète, ou par son petit frère Charlie (Wyatt Solis), pour qui ce n’est qu’une balade, le père élude ou répond à côté. Lors des arrêts, ce dernier dépense à minima en se privant à l’occasion pour les enfants.

Épouse décédée, emploi perdu (on l’imagine) et maison saisie, quel est l’objectif réel de ce long et fatigant voyage ?

John Magaro, perdant silencieux, dont le jeu rappelle celui de Dustin Hoffman, est impeccablement entouré de deux enfants acteurs remarquables, particulièrement Molly Belle Wright, dont le personnage, sans en dire un mot, mais tout en regards, perçoit le malheur qui se profile.

Tel un huis clos concentré dans l’habitacle d’une vieille voiture, ce film poignant souligne la dure réalité sociale que peuvent vivre des familles américaines en difficulté.

Le dénouement, qui dévoile au tout dernier moment les vraies raisons de ce voyage, est totalement déchirante.