On n’y échappe pas - Boris Vian et L’Oulipo - La critique du livre

Résumé : Décembre 1950. Frank Bolton, un jeune colonel de l’US Army, rentre de la guerre de Corée avec une main en moins. À peine sa famille et sa ville natale retrouvées, il s’aperçoit que, l’une après l’autre, toutes les filles qu’il a aimées tombent sous les coups d’un assassin. Avec Narcissus, son ami détective, il se lance sur sa piste, dans une noirceur croissante. Boris Vian imagina le déroulé de ce roman aux accents sullivanesques, en écrivit quatre chapitres et s’arrêta là. Pour les cent ans qu’il aurait eus, ses héritiers ont confié à l’OuliPo la mission d’écrire la suite manquante. L’Ouvroir a répondu oui. Un cadeau pareil, on n’y échappe pas.

Notre avis : Quel plus beau cadeau pouvaient offrir les éditions Fayard, la Cohérie Boris Vian et bien évidemment L’Oulipo aux amoureux de l’auteur, pour les cent ans de sa naissance ?

On n’y échappe pas est en effet une oeuvre inachevée de l’artiste, qui n’écrira seulement, en plus du synopsis, que les quatre premiers chapitres, avant de laisser le projet de côté. Si aujourd’hui le roman en comporte seize, c’est que la Cohérie Boris Vian a laissé carte blanche à L’Oulipo pour le terminer. Certes, un tel projet pourrait passer pour une hérésie auprès des plus farouches admirateurs du célèbre Satrape. Mais le résultat est indéniablement une franche réussite, tant L’Oulipo est parvenu, avec brio et minutie, à garder l’esprit et le style si particulier de Vian.

Ce polar, écrit à plusieurs mains, relate la terrible expérience que va vivre Frank Bolton à son retour de la guerre. En effet, un mystérieux tueur en série assassine de façon atroce toutes ses anciennes conquêtes. Aidé de son ami le détective Narcissus, Bolton va ainsi tenter de trouver le tueur et surtout de prouver son innocence.

Si, de prime abord, le lecteur est frappé par la noirceur du synopsis, qui n’est pas sans rappeler les autres romans policiers qu’il signait sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, On n’y échappe pas est en réalité un texte truffé d’humour et de jeux de mots, comme Boris Vian savait les inventer, et que L’Oulipo a réussi à faire revivre.

Néanmoins, ce récit reste malheureusement moins abouti que les autres incursions de l’auteur dans le genre du roman noir. Très rapidement le lecteur voit les ficelles de l’intrigue et peut très facilement en deviner le dénouement. Or, le plaisir du polar reste malgré tout celui d’être perdu par son narrateur, conduit vers de mauvaises pistes, pour mieux savourer le retournement de situation qui mène à une conclusion souvent inattendue. Cette rapidité dans la mise en place de l’intrigue et dans le dénouement ne prive pourtant pas le récepteur du plaisir de la lecture. Bien au contraire. On n’y échappe pas est un polar qui se découvre avec plaisir et non sans une pointe d’émotion, liée à son auteur dont la folie douce manque parfois au paysage littéraire.

Il s’agit donc d’un roman recommandable, que l’on soit un amoureux de la première heure de l’écrivain ou simplement d’un curieux. Sans aucun doute, il suscitera l’envie de replonger dans l’univers de Vian ou de son alter ego Vernon Sullivan.