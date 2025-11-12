On vous croit - Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys - critique

Le 7 novembre 2025
Un huis clos judiciaire captivant grâce à son intensité et sa capacité à ne se concentrer que sur l’essentiel.
- Réalisateurs : Charlotte Devillers - Arnaud Dufeys
- Acteurs : Laurent Capelluto, Myriem Akheddiou, Natali Broods
- Genre : Drame, Film pour ou sur la famille
- Nationalité : Belge
- Distributeur : Jour2fête
- Durée : 1h17mn
- Âge : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
- Date de sortie : 12 novembre 2025
- Festival : Festival de Berlin 2025, Festival Music&cinéma Marseille 2025, Reims Polar 2025, Festival Ciné Citoyen Vannes, Cinéma rencontres Prades
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu’il ne soit trop tard ?
Critique : On vous croit, c’est ce que finira par affirmer la juge à deux enfants lassés de devoir encore et toujours évoquer des souvenirs douloureux qu’ils souhaiteraient oublier. De la même manière, ils aspirent à se débarrasser de la présence de ce père qu’on leur impose, alors qu’ils refusent de le voir. Mais avant d’en arriver à cette conclusion rassurante, les Belges Charlotte Devillers et Arnaud Dufeys exposent, à travers un scénario dépouillé de toute emphase, les mécanismes par lesquels la justice jauge la vérité, de manière abrupte, sans jamais prendre parti, ni pour les victimes, ni pour l’accusé.
- copyright Jour2Fête
Un jeune garçon en proie à une crise d’hystérie dans la rue face à une femme désemparée, une adolescente en colère bien peu coopérative, puis un peu plus tard le désarroi d’une mère face à la spirale infernale d’une institution sourde à ses appels au secours. Les premières images se télescopent comme autant d’indices pour annoncer la tension d’un récit confiné mais néanmoins prenant. Car cette mère et ses deux enfants sont, une nouvelle fois, convoqués au tribunal à la demande d’un père qui se prétend inquiet pour ses enfants, tandis que le garçon, preuves à l’appui, l’accuse d’inceste.
Dans un bureau baigné d’une lumière crue emprisonnée dans un cadrage carré, un couple, bien à distance l’un de l’autre, est face à la juge. Leurs points de vue s’expriment à travers les paroles de leurs avocats, choisis parmi de vrais professionnels du barreau, de manière à assurer une totale authenticité. Basée sur l’observation et l’écoute, une mise en scène d’une sobriété absolue nous plonge au cœur de la complexité d’une lutte juridique dont on ignore et redoute l’issue. Pendant près d’une heure, l’austérité des termes juridiques se heurte à une mosaïque de sentiments, maintenant ainsi dans l’expectative une action que l’implacabilité du sujet ne laissait pas imaginer aussi poignante.
- Copyright Jour2Fête
Dans le rôle de la mère, Myriem Akheddiou, aperçue chez les frères Dardenne, est criante de vérité. Un plissement d’yeux, un mouvement des lèvres suffisent à traduire la moindre vague de la tempête émotionnelle qui la secoue. La peur, la colère, le doute, l’espoir : tout est passé au crible de trois caméras qui laissent filtrer une spontanéité touchante. La finesse d’écriture des dialogues révèle toute la fragilité du système judiciaire, condamné à naviguer avec prudence entre présomption d’innocence et protection des victimes, surtout quand il s’agit de mineurs maltraités. Loin de se complaire dans un discours manichéen, nos deux réalisateurs-scénaristes, dont l’une est aussi professionnelle de santé au contact des victimes d’abus sexuels, n’ont d’autre ambition que d’alerter sur la nécessité de développer des procédures judiciaires adaptées non seulement aux mineurs, touchés par ce type de violence mais aussi à la personne, bien souvent la mère, qui les accompagne. Car, en plus de la violence du système, elle doit supporter la souffrance de l’enfant. Une double peine parfaitement décrite dans cette fiction engagée aux allures de documentaire qui touchera droit au cœur tous les citoyens épris de justice et de justesse.
Galerie Photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.