Oscars, César & Cie : les interprètes primés pour un rôle en relation avec une maladie ou un handicap

Au-delà des remarquables compositions d’acteurs et actrices, il n’est plus surprenant de constater que les maladies d’Alzheimer ou de Charcot, le sida, l’amputation de deux jambes, la paralysie cérébrale, mais aussi la folie, l’alcoolisme, la toxicomanie, la surdité, la cécité voire l’anthropophagie sont des atouts de personnages indiscutables pour décrocher un Oscar, un César ou un prix d’interprétation à Cannes, Venise ou Berlin. Le cabotinage imprègne souvent ces compositions, mais certains jeux d’acteurs sont inoubliables. Rendons d’abord hommage à ceux qui n’ont pas eu la chance d’avoir une récompense, à l’instar d’Anthony Perkins dans Psychose, Tippi Hedren pour son rôle de kleptomane dans Pas de printemps pour Marnie ou bien encore Jack Nicholson dans Shining. aVoir-aLire propose maintenant de recenser les acteurs et actrices primés pour un rôle en relation avec une pathologie. La liste n’est pas exhaustive et nous comptons sur nos lecteurs pour nous signaler les oublis.

Isabelle Adjani : L’histoire d’Adèle H., L’été meurtrier, Mortelle randonnée, Camille Claudel, La Reine Margot - folie

Isabelle Adjani : La journée de la jupe - dépression nerveuse, burnout

Isabelle Adjani : Possession - possession

Anne Alvaro : Le bruit des glaçons - cancer

Mathieu Amalric : Rois et reine - dépression nerveuse

Mathieu Amalric : Le scaphandre et le papillon - syndrome d’enfermement

Harriet Andersson : Cris et chuchotements - cancer

Jean-Hugues Anglade : La Reine Margot - folie

Daniel Auteuil : Jean de Florette - retard mental, noircissement dentaire

Eion Bailey : Secrets entre amis - alcoolisme

Anthony Bajon : La Prière - toxicomanie

Christian Bale : The Fighter - toxicomanie

Javier Bardem : Avant la nuit - sida

Javier Bardem : Biutiful - cancer

Javier Bardem : Mar adentro - paralysie

Kathy Bates : Misery - psychopathie

Nathalie Baye : Le petit lieutenant - alcoolisme

Emmanuelle Bercot : Mon roi - fracture de la jambe

Tom Berenger : Platoon - cicatrices

Halle Berry : Catwoman - félinité

Björk : Dancer in the Dark - cécité

Linda Blair : L’exorciste - possession

Dominique Blanc : L’autre - schizophrénie

Marlon Brando : C’étaient des hommes - paraplégie

Josh Brolin : True Grit - cicatrice

Sami Bouajila : Les témoins - sida

Anne Brochet : Tous les matins du monde - dépression nerveuse

Valeria Bruni Tedeschi : Les gens normaux n’ont rien d’exceptionnel - folie

Ellen Burstyn : Requiem for a dream - anorexie

Nicolas Cage : Leaving Las Vegas : alcoolisme

Jean Carmet : Merci la vie - paraplégie

Isabelle Carré : Se souvenir des belles choses - maladie d’Alzheimer

Jim Carrey : The Truman Show - folie, paranoïa

Julie Christie : Loin d’elle - maladie d’Alzheimer

François Cluzet : À l’origine - mythomanie

François Cluzet : Intouchables - tétraplégie

Coluche : Tchao pantin - alcoolisme

Marion Cotillard : La môme - alcoolisme, dépression nerveuse, toxicomanie

Marion Cotillard : De rouille et d’os - perte des deux jambes

Marie-José Croze : Les invasions barbares - toxicomanie

Tom Cruise : Né un 4 juillet - handicap moteur

Claire Danes : Temple Grandin - autisme

Daniel Day Lewis : My left foot - handicap moteur

Alain Delon : Notre histoire - alcoolisme

Catherine Deneuve : Place Vendôme - alcoolisme

Emilie Dequenne : À perdre la raison - dépression nerveuse

Emmanuelle Devos : Sur mes lèvres - surdité

Leonardo DiCaprio : Aviator - troubles obessionnels compulsifs

Leonardo DiCaprio : Gilbert Grape - retard mental

Matt Dillon : Drugstrore Cowboy - toxicomanie

Peter Dinklage : Le chef de gare - nanisme

Kirk Douglas : La vie passionnée de Vincent Van Gogh - perte d’une oreille

Brad Dourif : Vol au-dessus d’un nid de coucou - bégaiement, folie

Patty Duke Austin : Miracle en Alabama - surdité, mutisme, cécité

Keir Dullea : David et Lisa - folie

Pascal Duquenne : Le huitième jour - trisomie

Jacques Dutronc : Van Gogh - perte d’une oreille

Ansel Elgort : Nos étoiles contraires - cancer

Denholm Elliott : Saint Jack - maladie cardiaque

Eric Elmosnino : Gainsbourg (vie héroïque) - alcoolisme, toxicomanie

Mia Farrow : Rosemary’s Baby - possession

Michael Fassbender : Shame - addiction au sexe

Albert Finney : Au-dessous du volcan - alcoolisme

Colin Firth : Le discours d’un roi - bégaiement

Colin Firth : A Simple Man - dépression nerveuse

Suzanne Flon : L’été meurtrier - surdité

Cristina Flutur : Au-delà des collines - hystérie

Jodie Foster : Nell - enfance sauvage

Jamie Foxx : Ray - cécité

Jean Gabin : La nuit est mon royaume - cécité

Charlotte Gainsbourg : Antichrist - dépression nerveuse, folie

Michel Galabru : Le juge et l’assassin - folie

Vittorio Gassman : Parfum de femme - cécité

Elio Germano : Leopardi : Il giovane favoloso - bosse

Rémy Girard : Les invasions barbares - cancer

Annie Girardot : Docteur Françoise Gailland - cancer

Cuba Gooding Jr. : Radio - handicap mental

Ruth Gordon : Rosemary’s Baby - folie

Melanie Griffith : Another day in paradise - toxicomanie

Tom Hanks : Forrest Gump - handicap physique

Tom Hanks : Philadelphia - sida, sarcome de Kaposi

Tom Hanks : Seul au monde - folie

Olivia de Havilland : La fosse aux serpents - folie

Sally Hawkins : La forme de l’eau - cécité

Salma Hayek : Frida - poliomyélite

Nigel Hawthorne : La folie du roi George - folie

Susan Hayward : Une femme en enfer - alcoolisme

Audrey Hepburn : Seule dans la nuit - cécité

Dustin Hoffman : Rain Man - autisme

Anthony Hopkins : Le silence des agneaux - anthropophagie

Sandra Hüller : Requiem - possession

Holly Hunter : La leçon de piano - mutisme

Isabelle Huppert : La pianiste - automutilation

John Hurt : Elephant Man - maladie de Recklinghausen

Anjelica Huston : Les sorcières - naevi intradermique

Martha Hyer : Comme un torrent - frigidité

Dana Ivgy : Chelli - handicap mental

Stacy Keach : Fat City - alcoolisme

Nicole Kidman : The Hours - schizophrénie

Kriss Kristofferson : Une étoile est née - alcoolisme

Emmanuelle Laborit : Les enfants du silence : surdité, mutisme

Martin Landau : Ed Wood - folie

Jessica Lange : Frances - folie

Giulia Lazzarini : Mia Madre - fin de vie

Heath Ledger : The Dark Knight - folie

Vivien Leigh : Un tramway nommé désir - folie

Melissa Leo : The Fighter - alcoolisme

Jared Leto : Dallas Buyers Club : sida

Nikolaj Lie Kaas : Open hearts - handicap moteur

Sergi Lopez : Harry, un ami qui vous veut du bien - psychopathie

Ali MacGraw : Love Story - leucémie

Dorothy Malone : Écrit sur du vent - nymphomanie

Rooney Mara : Millénium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes - syndrome d’Asperger

Fredric March : Dr Jekyll et Mr. Hyde - dédoublement de personnalité

Janet Margolin : David et Lisa - folie

James Mason : Une étoile est née - alcoolisme

Mimi Mathy : Joséphine, ange gardien - nanisme

Marlee Matlin : Les enfants du silence - surdité, mutisme

Matthew McConaughey : Dallas Buyers Club : sida

Bette Midler : The Rose - toxicomanie

Ray Milland : Le poison - alcoolisme

Julianne Moore : Still Alice - maladie d’Alzheimer

Yolande Moreau : Séraphine - schizophrénie

Michèle Morgan : La symphonie pastorale - cécité

Les Munchkins : Le magicien d’Oz - nanisme

Bill Murray : Lost in Translation - dépression nerveuse

Myke Myers : Austin Powers - cicatrice

Al Pacino : Le temps d’un week-end - cécité

Geraldine Page - Intérieurs - dépression nerveuse

Sean Penn : Mystic River - dépression nerveuse

Sean Penn : 21 grammes - maladie du cœur

Joachin Phoenix : Au Beautiful Day - paranoïa, traumastisme

Joachin Phoenix : Joker - psychopathie, mégalomanie

River Phoenix : My Own Private Idaho - folie, narcolepsie

Brad Pitt : L’armée des 12 singes - folie

Benoît Poelvoorde : Aaltra - handicap moteur

Natalie Portman : Black Swan - schizophrénie, excoriations névrotiques

Melvil Poupaud : Le temps qui reste - cancer

Eddie Redmayne : Une merveilleuse histoire de temps - maladie de Charcot

Natacha Régnier : La vie rêvée des anges - dépression nerveuse

Emmanuelle Riva : Amour - paralysie cérébrale

Cliff Robertson : Charly - retard mental

Jean Rochefort : Le crabe-tambour - cancer

Michael Rooker : Harry, portrait d’un serial killer - folie meurtrière

Mickey Rourke : The Wrestler - accident cardiaque

Gena Rowlands : Love streams - dépression nerveuse, alcoolisme

Gena Rowlands : Une femme sous influence - dépression nerveuse

Geoffrey Rush : Shine - dépression nerveuse

Harold Russell : Les plus belles années de notre vie - perte des deux mains

Susan Sarandon : Ma meilleure ennemie - cancer

Maria Schell : Gervaise - alcoolisme

Gabourey Sidibe : Precious - obésité

Moon So-ri : Oasis - paralysie cérébrale

Sissy Spacek : Trois femmes - dédoublement de personnalité

Kevin Spacey : Usual Suspects - handicap à la main

Robert Stadlober - Crazy : handicap moteur

James Stewart : Sueurs froides - vertige, dépression nerveuse

Meryl Streep : la dame de fer - démence

Su-jeong Lim : 2 sœurs - folie

Hilary Swank : Million Dollar Baby - accident de boxe

Tilda Swinton : Julia - alcoolisme

Charlize Theron : Monster - folie, problème de peau

Mélanie Thierry : Le dernier pour la route - alcoolisme

Ingrid Thulin : Le silence - alcoolisme

Verne Troyer : Austin Powers, l’espion qui m’a tirée - nanisme

Birol Ünel : Head-on - alcoolisme

Karin Viard : Haut les cœurs ! - cancer

Hélène Vincent : Quelques heures de printemps - maladie incurable

John Voight : Le retour - handicap moteur

Christopher Walken : Voyage au bout de l’enfer - dépression nerveuse

Christoph Waltz : Inglorious Basterds - folie

Emily Watson : Breaking the Waves - nymphomanie

John Wayne : Cent dollars pour un shérif - alcoolisme, perte d’un œil

Forest Whitaker : Bird - alcoolisme

Kitty Winn : Panique à Needle Park - toxicomanie

Shailene Woodley : Nos étoiles contraires - cancer

Joanne Woodward : De l’influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites - névrose

Joanne Woodward - Les trois visages d’Eve - folie

Jane Wyman : Johnny Belinda - surdité, cécité

Suzannah York : Images - folie

Renée Zelwegger : Judy - dépression nerveuse, alcoolisme, toxicomanie

Marina Zudina : Témoin muet - mutisme