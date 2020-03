Otto Freundlich - La révélation de l’abstraction (1878-1943) - critique du catalogue

0 personne

Résumé : {Catalogue officiel de l’exposition Otto Freundlich. La révélation de l’abstraction (1878-1943) au musée de Montmartre Jardins de Renoir, du 28 février 2020 au 6 septembre 2020. Edition bilingue français-anglais. Pionnier de l’abstraction, Otto Freundlich (1878-1943), au début de sa carrière en 1908, séjourne au Bateau-Lavoir à Montmartre où il rencontre Picasso, Braque et Delaunay. Artiste engagé et visionnaire, il porte un message puissant en faveur d’un humanisme réinventé, opérant une synthèse entre les arts, la philosophie et la politique. Stimagtisées en 1937, ses oeuvres des années 1910 et 1920 sont en partie détruites par le régime nazi, qui les dénonce comme représentatives de ce qu’il appelle "art dégénéré". Freundlich est déporté et assassiné en 1943. Cet ouvrage met en lumière comment, par la multiplicité de ses créations et par sa pensée, il joua un rôle précurseur dans la conception de l’art abstrait}

Critique : Otto Freundlich est un martyr anonyme du vingtième siècle. Sa monstration tient de la réparation qui lui est due. C’est un double devoir de mémoire qui est le fruit de ce catalogue, d’une part concernant son travail innovant, mais injustement méconnu, et d’autre part concernant sa déportation puis son assassinat par le régime nazi. C’est l’espoir d’un nouveau monde qui le condamna, qui sous-tend à la fois sa peinture inventive et son rapport ouvert envers tous les hommes. D’une famille juive et protestante, cet Allemand qui a fait de Paris son asile est un formidable second rôle dans le développement de l’abstraction. Familier de ceux qui sont aujourd’hui les plus célèbres, Picasso, Delaunay,... et pas moins talentueux, il est temps de se souvenir de ses idéaux, car il fut une époque où la création était qualifiée de dégénérée au seul motif qu’elle n’était pas conservatrice. Qu’on se souvienne qu’un coup de pinceau provoquait un coup de fusil, au nom du respect d’une frontière connue. Qu’on se figure ce fait, l’intensité de la conviction poétique insufflée dans ces toiles !

Chacun des textes bien mené reprend cette dramaturgie sous un angle ou sous un autre, pour donner à voir l’ensemble du prisme. Leur assemblage par les curateurs a ce qu’il faut de répétitif sans être lassant.

A l’heure où l’on se réinterroge, dans le septième art, sur le rapport entre une personne et son œuvre, et plus précisément sur le fait d’apprécier cette dernière quand la moralité de l’individu est trouble, une question se pose aussi dans le cas contraire.

S’ils avaient raison dans la détestation du nazisme, et dans leur souscription en un humanisme universaliste, ont-ils vu juste, politiquement, en défendant le communisme et picturalement, en se lançant dans l’abstraction ? Rien n’est moins sûr au sujet des deux, puisque nous en sommes en partie revenus à la suite des expérimentations.

Au demeurant, à l’heure de toutes les revendications des excités européens, comment ne pas aimer ce personnage partageant sa vie entre Paris et Berlin ? Il porte bien son nom, Freundlich, qui signifie en français, amical.

A voir au musée de Montmartre - jardins de Renoir pour découvrir le lieu, à lire à la maison.

Saskia Ooms

Christophe Duvivier

Fabrice Hergott

Stéphanie Molins

Marie-Bénédicte Vincent

Mario Choueiry Collection :

Catalogues d’exposition

Date de parution : 26/02/2020

Format :192 x 265 mm

160 pages

Prix 19,95 €

