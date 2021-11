Patti Smith et Arthur Rimbaud, une constellation intime – Pierre Lemarchand – critique du livre

Résumé : {Patti Smith et Arthur Rimbaud, une constellation intime} retrace la vie de Patti Smith, poètesse et chanteuse, en proposant un parallèle avec celle de Arthur Rimbaud, voyant et voyageur. Ce livre fait ainsi ressortir les liens entre ces deux existences malgré les kilomètres et les siècles qui les séparent.

Critique : On connaît principalement Patti Smith pour son tube Because the Night coécrit avec Bruce Springsteen. Pour ceux qui ne sont pas des fans de la première heure, ce recueil est une très belle occasion de découvrir plus qu’un personnage, une constellation, comme l’indique le titre. Patti Smith explore les mots, les accole, rompt les cadences habituelles des phrases et crée un monde. Avec ses vers comme avec ses photos, c’est l’impalpable qu’elle cherche à atteindre. Elle s’inspire de Rimbaud qu’elle a rencontré très tôt, dans l’étal d’une librairie. Un livre volé va changer sa vie, sa vision du monde et de l’écriture.

Ses chansons, depuis Horses, l’album qui a fait son succès en 1975, jusqu’à Mummer Love en 2019 lui permettent d’explorer sa poésie parlée, chantée sur des musiques ou des sons.

Voilà finalement ce qui manque le plus à cet ouvrage : la voix de l’interprète. Plus on tourne les pages, plus on a envie de l’entendre nous dire, nous chanter, nous lancer ses poèmes. Et plus on a envie d’aller relire Rimbaud. Car la passerelle entre les deux artistes n’est pas un simple artifice de narration. Il y a ces Illuminations volées, évoquées plus haut, dont la lecture marquera l’œuvre de Patti Smith, qui nourrira ses poèmes avec les vers et le parcours de l’infatigable voyageur du Harar. Il y a ces changements brusques dans l’existence de la chanteuse, qui font écho à ceux du poète maudit. Rimbaud s’invite dans les écrits de l’artiste et pas seulement dans les deux poèmes qui portent son nom. Il y a une présence à travers de nombreux textes, ainsi que dans le mode de vie, la recherche artistique et créative de Patti Smith.

Cette rencontre intemporelle, cette histoire qui ne pouvait arriver, a bel et bien existé. Par les rêves, les écrits, au-delà de l’espace et du temps, les deux êtres se sont croisés. Peut-être ? Sûrement. Cela ne fait aucun doute pour elle. Et devant un tel itinéraire, on a bien du mal à ne pas la croire.

Patti Smith et Arthur Rimbaud, une constellation intime nous raconte une communion entre deux poètes de talent. Et si la constellation intime de la rockeuse comporte bien sûr d’autres artistes plus contemporains que le poète, l’auteur des Illuminations n’en reste pas moins le centre, tel un soleil toujours en mouvement.