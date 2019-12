Paul McCartney à La grande librairie

News : Paul McCartney et l’enfance, c’est finalement une vieille histoire. Du temps des Beatles, le célèbre bassiste avait déjà composé un bon nombre de comptines, dont certaines sont passées à la postérité, comme Yellow Submarine. Ce goût de la chanson pour enfants s’est prolongé à l’époque des Wings : Noël approchant, on entend un peu plus Wonderful Christmastime, sorti en 1979. L’année suivante, Macca commençait à travailler sur We all stand together, le morceau qui illustrera le dessin animé Rupert and the Frog Song, diffusé en 1984. Les mauvaises langues diront que l’écriture enfantine de certaines chansons des Beatles comme All together now ou Hello Goodbye relève d’un certain tropisme artistique. Mais d’autres leur opposeront les superbes réminiscences de Penny Lane ou le versant surréaliste, sous influence Lewis Carroll, de la pop song Flaming Pie, clin d’oeil au légendaire alter-ego Lennon, en 1997.

Bref, il y a quelques semaines, Paul McCartney a sorti un conte intitulé « La boussole magique », l’histoire d’un papy qui, nanti de son instrument de navigation, emmène ses petits-enfants à la rencontre de surprenantes aventures. François Busnel s’est rendu à Londres pour s’entretenir avec le mythique musicien. Et il a évidemment traversé le plus célèbre passage piéton du monde, comme un sésame.