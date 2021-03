Pauvres millionnaires - la critique du film

Résumé : Romolo, Salvatore, Annamaria et Marisa, en voyage de noces, doivent rejoindre Florence. Mais une série d’incidents les bloquent à Rome, dans un appartement sans fenêtres.

Notre avis : Après Pauvres mais beaux et Beaux mais pauvres, Pauvres millionnaires clôt une trilogie de la jeunesse romaine dans laquelle Dino Risi, loin encore de sa verve féroce à venir, filme avec tendresse des êtres entrant avec difficulté dans l’âge adulte. Il choisit le registre de la comédie légère, pleine de quiproquos et de fantaisie : deux couples donc, qui ratent leurs trains, leurs lunes de miel, leur appartement. L’un de ces jeunes fous, Salvatore, le plus benêt, se fait renverser et perd la mémoire. Un concours de circonstances le rend directeur du grand magasin dans lequel travaille l’autre homme, Romolo. Il a tout oublié, dont sa femme, Marisa, qui va entreprendre sa reconquête.

Le scénario écrit à trois est vif, joyeusement troussé et repose sur un étroit réseau de correspondances : les filatures, les coups sur la tête, la bague nommée puis offerte, c’est un ensemble d’échos qui densifient une histoire invraisemblable mais d’une verve constante. Malgré quelques écarts dans d’autres registres (le non-sens avec ce personnage qui vient prendre un bain le jeudi ou la comédie sentimentale), le film repose surtout sur l’humour gentil, inoffensif pour l’essentiel ; certes Risi égratigne au passage les caprices des riches, mais on rit (ou sourit) de situations amusantes ou du nombre ahurissant de quiproquos. Tout n’est pas drôle et le jeu outré des comédiens masculins a parfois vieilli, mais la bonhomie de l’ensemble et le rythme sans faille permettent de passer un bon moment, d’autant que le charme désuet ajoute au plaisir.

On peut être déçu quand on a en tête les grandes réussites du cinéaste ; Pauvres millionnaires n’a ni la profondeur du Fanfaron ni la cruauté des Monstres, mais cette fable sur l’amour triomphant exclut la méchanceté en jouant la carte de la sympathie. Les personnages sont immatures, irascibles, parfois stupides, mais Risi leur réserve des scènes tendres qui les sauvent. Au passage, il dresse un tableau sociologique de la fin des années 50, entre recherche de logement et problème de travail ,attachement aux parents et désir d’indépendance. Se moquant gentiment de leurs naïvetés (la femme veut des lits jumeaux comme en Amérique, c’est à dire en fait comme dans les films hollywoodiens pudibonds), il parvient à les faire exister sans effort, un peu à la manière des comédies du remariage américaines. C’est donc un film léger, charmant et sans prétention excessive.