Peggy Guggenheim, la collectionneuse - Lisa Immordino Vreeland - critique

Résumé : Libre et avant-gardiste, Peggy Guggenheim a traversé les bouleversements du XXe siècle aux côtés d’artistes qu’elle a fait connaître mondialement. Elle a notamment révélé le talent de Jackson Pollock, Alexander Calder ou encore Max Ernst. Des entretiens inédits de Peggy Guggenheim elle-même ainsi que des témoignages d’artistes et de critiques d’art mettent en lumière la vocation et la vie tumultueuse de cette grande collectionneuse et icône de l’art moderne.

Critique : Quelle vie ! On ne peut s’empêcher, à la vision de Peggy Guggenheim, la collectionneuse d’admirer un parcours qui, sans doute, ne ressemble à aucun autre ; triomphal sur le plan professionnel, largement plus contrasté sur le plan personnel, il brasse tous les artistes contemporains (la liste est trop longue, mais on cherche en vain quelqu’un qui lui ait échappé) à la faveur de rencontres, amicales, sexuelles par moments. Car ce qu’on apprend de plus étonnant quand on ignore à peu près tout de la vie de Peggy Guggenheim, c’est bien cette liberté sexuelle, qui lui valut réputations et sarcasmes, mais qui font d’elle aussi une femme libre, largement en avance sur son temps. Dans l’entretien retrouvé par miracle où elle se confie très franchement, elle avoue même, sans apparent problème, sept avortements…

Le film, sagement chronologique, examine d’abord l’enfance tourmentée, entre son père qui périt sur le Titanic et une tendance à la dépression ; ce qui ressort surtout, c’est l’étouffante pression familiale qui s’ajoute à la négligence maternelle et semble fonder la future carrière de la collectionneuse, une « revanche ». Il faut dire que, en ce qui concerne cette carrière, il y a de la matière : que ce soit en Europe ou aux États-Unis, pour une galerie ou un musée, la dame a constitué un lien majeur entre art et public ; mais, comme pour beaucoup d’autres éléments, le documentaire paraît presque contradictoire : quelle part de flair ? de chance ? Cette dernière est évidente quand elle achète des toiles encore peu chères ou profite de la situation de la France pendant la guerre ; néanmoins, le choix des œuvres appelle le respect et révèle une forme d’intuition : Duchamp, Brancusi, Ernst, on en passe et beaucoup. Chance encore quand Mondrian lui fait découvrir Pollock, qu’elle n’admirait pas. Bref, une forme de conjonctions d’étoiles différentes, des relations fructueuses, lui ont permis de réunir une collection unique, flamboyante, géniale.

Si on est fasciné par une vie hors norme, si le documentaire happe par sa richesse foisonnante, on peut regretter la forme très traditionnelle avec ses entretiens mêlés et ses images d’archives ; pour une femme aussi révolutionnaire, pour un art contemporain aussi novateur, il est dommage qu’on se retrouve devant un modèle quasi télévisuel. Néanmoins, on ressort de cette projection avec le sentiment d’un moment singulier partagé, entre savoir et émotion ; et, reconnaissons-le, la succession de tableaux est aussi un atout majeur de ce film passionnant qui, comme on s’en doute, éclaire une femme, failles comprises, sans pour autant dissiper totalement l’énigme que constitue toute existence.