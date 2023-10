Pépin et Olivia T.1 : La grande fête de rien du tout - Camille Jourdy - la chronique BD

Résumé : Pépin et sa grande soeur Olivia sont deux enfants qui n’aiment pas faire des bêtises, mais ne parviennent pas toujours à les éviter, aiment leurs parents mais ne leur rendent pas toujours, se disputent et grandissent en somme normalement...

Critique : Qu’il est doux de se reposer en lisant un livre qui respire à la fois une nostalgie rêveuse et la vie contemporaine dans toute sa délicatesse. Cet effet, vaguement rétro mais terriblement vécu, c’est ce que procure Pépin et Olivia, un frère et une sœur qui ne sont pas sans rappeler les fameux Tom-Tom et Nana, leurs illustres prédécesseurs dans ce registre de la vie quotidienne sous le prisme des enfants dans sa belle ingénuité. Alors les deux nouveaux ne sont pas aussi fantasques que les anciens, et c’est tant mieux. Pépin le petit frère est certes remuant, pas loin de faire la bêtise intentionnelle, la grande sœur aimerait certes sa tranquillité, mais ils illustrent bien une nouvelle façon d’appréhender l’enfance, entre sensibilité pour les grands et comédie pour les enfants. On notera l’attention particulière accordée aux parents, qui sont eux aussi touchants dans leurs défauts (notamment le père, pour la cuisine) et leurs qualités (la belle patience, notamment de la mère). Quelques amis, grands-parents et voisins s’invitent au fur et à mesure pour créer des pages en forme de souvenirs dans une histoire qui se déplie sans se donner d’importance, d’où le nom de la fête qui forme le titre.

© Dupuis / Jourdy

D’un point de vue graphique, cette délicatesse est clairement valorisée, tant les petits personnages amusants, mais aussi les décors tranquilles (on est pas loin d’une ambiance Fais pas ci Fais pas ça) se relaient pour former des pages qui ne sont ni surchargées de certaines BD jeunesse, ni confinées au détail minimaliste de certains romans graphiques. Cet entre-deux est une franche réussite, qui se matérialise par de splendides couleurs d’aquarelle. Cet ensemble débouche sur une atmosphère lyrique, de douce joie et de mélancolie calme imprégnant les planches comme des gouttes et les personnages comme des écrins.

© Dupuis / Jourdy

Magnifique ode à l’enfance, d’aujourd’hui et également d’hier, Pépin et Olivia devraient régaler petits et grands qui veulent souffler dans un moment de lecture à la fois hors et complètement dans son temps.