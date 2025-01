Planetarium Ghost travel T.2 – Sakana Sakatsuki – la chronique Manga

Résumé : Le retour à la base de la Planetarium Ghost Travel de l’agent 303, et sa visite à Jiri, conduit ce dernier à se remémorer sa première rencontre avec ce curieux personnage, à la fois amical et détaché des relations humaines, si proche et si lointain à la fois. À l’image de Jiri, 303 recueille des enfants isolés sur les planètes endormies, les recueille et leur apporte de l’attention, avant de les confier à un centre pour réfugiés qui les prend en charge. Enfant, Jiri a l’impression d’avoir une relation privilégiée avec 303, avant de se rendre compte qu’il n’est pas le premier enfant qu’il recueille, ce qui le blesse, avant qu’il n’accepte finalement cette situation.

Critique : Ce deuxième tome de Planetarium Ghost Travel s’inscrit dans la lignée narrative et graphique du premier volume : on poursuit la découverte de l’univers foisonnant imaginé par Sakana Sakatsuki, qui nous balade d’une planète à l’autre. Mais cette fois, la focale est centré sur Jiri, cet enfant recueilli par 303 et que ce dernier revient voir plusieurs années après. L’essentiel du récit se déroule du point de vue de Jiri, qui se remémore sa rencontre avec 303 et leur relation. C’est l’occasion d’en apprendre davantage sur le mystérieux agent 303, dont on comprend qu’il n’est pas réellement humain. En effet, 303 ne dort pas et semble avoir vécu de très nombreuses années. Seule faille dans son armure : cette photographie qui le représente aux côtés de son frère, et qui l’accompagne partout. Sur cette histoire, il ne s’épanche guère…

Sakana Sakatsuki maintient le rythme de son récit, qui conserve toute sa veine poétique et sensible. L’autrice approfondit les sentiments de ses personnages, dont les relations gagnent en complexité. L’imagination de la dessinatrice nous enchante, avec ce magnifique chapitre consacré à ce train de nuit qui circule autour d’une planète, et dont on apprend qu’il va s’arrêter, faute de passagers, symbole d’un monde en train de s’arrêter – l’inverse du nôtre, en surchauffe, en somme. 303 prend une dernière fois ce train pour son loisir, et disserte avec la conductrice qui ressent une douce nostalgie. Le monde ralentit et s’endort : est-ce si grave ? Voilà une sacré question philosophique, et il faut tout le talent de narratrice de Sakana Sakatsuki pour l’incarner en un beau récit.