Portraits créatifs à l’aquarelle, Techniques pour aquarelle, encre, gouache et autres médiums – Ana Santos - chronique livre

Résumé : « Portraits créatifs à l’aquarelle, Techniques pour aquarelle, encre, gouache et autres médiums » propose une initiation à la pratique de l’aquarelle et du portrait. Plusieurs conseils permettent de choisir son matériel, comprendre l’harmonie des couleurs et réaliser ses premiers dessins.

Critique : Ce guide permet à tout un chacun de commencer l’aquarelle. Ana Santos aborde le problème du matériel, sans oublier de s’adresser à celles et ceux qui ont de petits budgets. Puis, elle détaille les couleurs, leurs définitions, leurs rapports avant d’aborder les différentes techniques de peinture. Elle enchaîne avec la réalisation de portraits. Le livre est très intéressant, car Ana Santos n’oublie jamais que le dessin est un plaisir et elle prend le temps de le rappeler. Il ne s’agit pas uniquement de tracer un visage, mais aussi de proposer des exercices pour se relâcher, essayer de nouvelles techniques, mélanger l’aquarelle avec d’autres outils, comme l’encre ou les crayons de couleur.

Par contre, si vous êtes vraiment débutant, vous risquez de devoir vous accrocher un peu. En effet, s’il y a beaucoup de portraits à dessiner, la description de leur réalisation est parfois assez rapide et elle peut perdre ceux qui découvrent ce médium. Avant de vous plonger dans ces exercices, suivez les conseils d’Ana Santos : tentez des mélanges, travaillez au brouillon et surtout, ne vous mettez aucune pression. Ana Santos rappelle que le dessin est une passion de longue haleine et qu’il est important de prendre le temps de pratiquer, régulièrement, pour progresser.

Copyright 2023 Ana Maria Santos Hernandez / Copyright Pyramyd 2025

Ce manuel est richement illustré. Chaque portrait est décomposé en plusieurs étapes afin de suivre sa création. On aurait aimé peut-être un peu moins de sujets différents et plus d’étapes, pour bien saisir comment avancer. L’examen de chaque dessin aide à comprendre ce qui a été ajouté, mais il faut regarder longuement, car le détail des finitions ne se révèle pas facilement.

La force de ce recueil est l’énorme richesse technique proposée par Ana Santos. Il ne s’agit pas de refaire de la même manière encore et encore une nouvelle tête. Au contraire, à chaque fois, Ana Santos explique une technique différente, une variation dans le dessin (trois quart, face, profil, vue en plongée ou en contre-plongée, devant un décor ou juste un motif coloré...) et aussi dans la technique. Après avoir peint sur une feuille humide ou sèche, l’utilisation de l’éponge, du feutre blanc, de l’encre de couleur, ou du stylo bic complète l’aquarelle.

En fin d’ouvrage, Ana Santos donne aussi des conseils pour le passage au numérique et montre comment se servir de manière artistique du logiciel. Elle passe par Photoshop. Pour ceux qui ne connaissent pas, ou même ne possèdent pas ce logiciel, cette partie ne sera pas évidente à suivre. Mais les conseils de l’autrice peuvent être appliqués sur d’autres outils de retouche d’image. Dans ce cas, chacun devra retrouver sur son propre software le chemin des manipulations proposées sur le contraste ou les modes de fusion. Et là, les nombreux tutoriels présents sur YouTube pourront servir de complément.

Portraits créatifs à l’aquarelle, Techniques pour aquarelle, encre, gouache et autres médiums est un manuel pour s’initier à l’art du portrait, qui nécessite un tout petit peu de pratique, ou de bien prendre son temps dans les exercices afin de ne pas être perdu. La partie théorique est facile d’accès et permet de comprendre les techniques d’aquarelle et les principes de la couleur.