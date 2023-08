Pregnancy Comic Journal : carnet de bord d’une grossesse inattendue - Sara Menetti – la chronique BD

Résumé : Sara et Dario n’avaient pas prévu d’avoir des enfants. D’ailleurs, ils les trouvent plutôt bruyants. Un jour, Sara se rend compte qu’elle est enceinte. S’en suivent de longues conversations : garder l’enfant, pas prévu, pas voulu ? Voir sa vie chamboulée ? Cela se fera. Elle raconte sans fard les étapes qui jalonnent toute grossesse, les peurs et les interrogations souvent tues, de la crainte de ne pas aimer l’enfant aux questions d’ordre pratique. Car, comme tout futur parent, il faut à présent composer avec le doute. Au fil d’un récit ponctué d’anecdotes drôles ou mélancoliques, de changements physiques et psychologiques traversés, Sara Menetti nous entraîne dans cette aventure terrifiante et merveilleuse.

Critique :« Cette grande aventure qu’est la vie ». On doit tous y aspirer, la vivre avec bonheur et le sentiment du devoir accompli. Sara et Dario n’avaient pas prévu d’avoir d’enfant. Ils les trouvent bruyants, n’ont pas les moyens, un appartement et un rythme de vie de travailleurs indépendants fauchés, ils aiment voyager et exister à leur rythme. Alors, « on fait quoi ? ».

Sara Menetti nous livre, pour son premier roman graphique, un témoignage très complet des interrogations, sensations et questions logistiques qui jalonnent une grossesse, de l’annonce de l’évènement au moment de la sortie de la maternité avec le bébé.

Sara Menetti / La Boîte à Bulles

Un point de vue extrêmement intéressant puisque différent de presque tous les autres, y compris des récits prenant ce même point de départ qu’est l’annonce d’une grossesse non désirée. Loin de l’habituelle caricature de bonheur, parfois entrecoupée de quelques doutes et appréhensions, Sara Menetti se livre avec honnêteté. Elle n’hésite pas à exprimer des sentiments impopulaires voire tabous dans notre société : la non-volonté d’enfant, la peur de ne pas l’aimer, le regret de la grossesse et de sa vie d’« avant », l’absence d’instinct maternel ressenti tout au long du récit. En résulte un récit doux-amer sur le thème de la grossesse non désirée. Et c’est libérateur !

Sara Menetti / La Boîte à Bulles

Le dessin quasi-naïf au trait très simple, la bichromie mêlant noir et camaïeu de rose, laissent toute la place aux sensations ressenties par l’autrice et provoquent immédiatement l’empathie envers ces deux parents « accidentels ». C’est pourtant un véritable numéro d’équilibriste que d’exprimer visuellement les changements physiques et les montagnes russes émotionnelles inhérents à la grossesse, des sensations indescriptibles à qui ne les a jamais ressenties.

Pour un premier roman graphique : bravo !