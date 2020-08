Hors-saison - James Sturm - chronique BD

Résumé : Mark ne pensait pas que 2016, et l’élection de Trump, laisserait autant de traces sur son couple. Entre son divorce, le travail, la maladie de sa mère et les enfants à gérer, il y a beaucoup de problèmes et peu de solutions. Alors, sans pleurnicher ou geindre, il essaie tant bien que mal de faire face, et de continuer à avancer.

Ceux qui avaient adoré la chanson du même nom de Francis Cabrel seront peut-être un peu déçus au moment de découvrir cet album. Encore que, la plage un jour d’hiver est bien là, et ce sentiment de nostalgie teinté de désillusion, voire de désespérance, est également au rendez-vous, si bien qu’on pourrait tenter de faire le parallèle entre ces deux entités. Mais si l’on oublie la chanson et que l’on se plonge pleinement dans ce roman graphique, on découvre un univers ni torturé, ni tragique, mais empli d’une tonalité pathétique du début à la fin, ce registre qui vous fait ressentir chaque blessure, chaque mauvais choix que le héros ne parvient pas à éviter. L’empathie submerge petit à petit à lecteur face à un père de famille célibataire, pour qui créer du lien devient de plus en plus difficile, et chaque tentative paraît de plus en plus désespérée, chaque case de plus en plus précaire.

James Sturm / Delcourt

Dans un univers façon Blacksad ou La Fontaine, le héros est un humanoïde à tête de chien triste, une façon déguisée de garder l’anonymat, et cette animalité que l’on pourrait penser amusante devient bientôt un moyen d’envelopper la tristesse et le regret. Les tons gris contribuent évidemment à garder intacte la carapace froide de cet album, qui semble définitivement s’installer dans ces saisons mortes. Même la colère et le ressentiment s’éteignent dans les bulles et les cases, comme anesthésiés par une vie qui se moque bien des couleurs et des effusions.

James Sturm / Delcourt

Exceptionnellement neutre dans son approche, à savoir quelques mois de vie sans beauté ni originalité particulière, Hors-saison fait partie de ces héritiers d’Une Vie de Maupassant ou de l’Assommoir de Zola, car hormis sa dimension d’autofiction, il renvoie à l’ordinaire pathétique de la majorité des destins.