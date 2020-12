L’âge d’or. Volume 2 - Cyril Pedrosa, Roxanne Moreil - chronique BD

Résumé : De nombreuses années se sont écoulées depuis que Tild a fuit le château, laissant ainsi le pouvoir aux mains de son frère. Aujourd’hui, riche d’une armée féroce et de mercenaires, elle ne laissera rien l’empêcher de reprendre ce qu’il lui est dû. Pourtant, les forces révolutionnaires libres entendent elles-aussi participer à la bataille, montrant ainsi que l’Âge d’or n’est plus très loin ...

Sorti en 2018 le premier tome de L’âge d’or n’était pas passé inaperçu.

On suivait la princesse Tild qui, forcée d’abandonner la couronne et de fuir son royaume se lançait à la recherche d’un trésor, caché par son père le défunt roi. Sa quête croisait le chemin de nombreux personnages, tous mûs par un étrange texte évoquant l’Âge d’or, cette lointaine période où les hommes étaient libres et égaux, et où les serfs et seigneurs n’existaient pas. Entre ses devoirs de princesse et cette idéologie égalitaire, Tild avait été obligée de faire son choix, au détriment de ses amis.

Racontant le récit à quatre mains, Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil avaient su réveiller en nous l’enfant friand d’histoire de princesses et de chevaliers mais également le révolutionnaire déterminé à rendre le monde meilleur. Et si l’histoire avait rapidement capté notre attention c’est aussi grâce aux illustrations absolument incroyables. Les premières pages nous plongeaient immédiatement dans un univers jamais représenté de cette manière. De grandes fresques en double page et aux couleurs éclatantes en teinte de rouge et or se succédaient, nous tenant en haleine tout au long du récit.

Cyril Pedrosa, Roxanne Moreil / Dupuis

Autant dire que malgré les 232 pages du tome 1, c’était donc avec beaucoup d’impatience que l’on attendait le deuxième tome.

Celui-ci commence avec une ellipse temporelle assez importante, de plusieurs années. On retrouve Tild à la tête de son armée, assiégeant le château de son frère dans l’objectif de lui reprendre la couronne. Si elle avait beaucoup évolué et grandit au cours du premier opus, elle est à présent une guerrière féroce, combattant aux côtés de ses soldats. Froide et intransigeante, elle est la femme avide de pouvoir qu’on nous avait laissé deviner qu’elle deviendrait. L’intrigue se déroule sur la période du siège, on y suit en plus de Tild et de son frère, les rebelles, combattant pour leur propre liberté. Ces derniers s’étant organisés durant les années passées, c’est une véritable vague révolutionnaire qui va s’échouer sur les remparts du château. Dernier bastion de la royauté, vestige d’un temps révolu, Tild et son frère s’affrontent pour le symbole d’une idéologie dont ils sont les seuls aspirants.

Cyril Pedrosa, Roxanne Moreil / Dupuis

Pour ce qui est des illustrations de Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil, leurs particularités se trouve dans le mouvement des personnages, mais également dans le détail apporté aux textures et motifs.

Les auteurs sont parvenus à représenter le déplacement des protagonistes sans utiliser le découpage temporel de la case. Au contraire, ils déclinent le mouvement représentant le personnage une multitude de fois, l’amenant ainsi d’un point A au point B. Cette technique incroyable et novatrice permet de suivre l’action sans la quitter des yeux. Si Scott McCloud expliquait que la gouttière créée par le découpage des cases permettait au lecteur d’interpréter et de deviner ce qu’il se passait dans le temps de cet interstice blanc, Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil, nous empêche d’en perdre la moindre miette. Ainsi, la représentation des scènes de bataille voit Tild traverser la double page de gauche à droite, ferraillant et menant le combat sur tous les fronts, et animant ainsi la scène avec une efficacité redoutable.

Enfin, aux incroyables palettes de couleur, tendant cette fois-ci dans des camaïeux de bleu et de magenta, s’ajoute le détail apporté aux motifs. Si certains éléments (chevaux, ciel, étoffes) sont de couleurs unies, la nature est quant à elle un fouillis de détails et de traits, accentuant le gigantisme des décors. Il est donc très facile de se perdre, cinq, parfois dix minutes dans l’examen minutieux de tout ce qui est représenté sur ces incroyables dessins.

Cyril Pedrosa, Roxanne Moreil / Dupuis

C’est donc avec beaucoup de tristesse que l’on referme le tome 2 de L’âge d’or, qui marque la fin de cette épopée médiévale et révolutionnaire. Le pari de faire tenir le scénario de ce dernier opus sur le seul événement du siège est réussi et tout à fait justifié par l’intrigue, arrivée à son terme. C’était une incroyable aventure. Merci aux auteurs, Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil !