Projecteurs & caméras : la collection de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé - critique du livre

Résumé : "Pas un pas sans Pathé", proclamait une publicité pour les appareils en 1954. Entre 1897 et le milieu des années 1980, Pathé a produit plus de 150 modèles de caméras et de projecteurs, ainsi qu’une multitude d’accessoires destinés aux professionnels et aux cinéastes amateurs. L’inventaire de la collection des appareils de la Fondation Jérôme Pathé retrace cette histoire en 57 chapitres détaillés et abondamment illustrés. L’auteure nous fait revivre une épopée technique et industrielle dans laquelle chaque détail comptait. Depuis le Cinématographe Lumière et la croix de Malte jusqu’au positionnement des perforations et aux divers formats de film inventés par Pathé, chaque engrenage, chaque élément mécanique, chaque solution proposée par les ingénieurs constituaient des innovations dont la finalité était la même : mettre le cinéma à la portée de tous.

Critique : Dans les biographies d’entreprises, les industries artistiques et culturelles distillent en beaucoup d’entre nous un goût de familier fascinant et enthousiasmant. Loin d’être nostalgique, cette madeleine de Proust est de celles-ci. En entrant par les « Projecteurs & caméras », l’histoire des origines de la collection de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé racontée par Anne Gourdet-Marès complète le panorama d’une démocratisation du septième art par les usages amateurs et les pratiques professionnelles. Il prolonge et complète les travaux de Stéphanie Salmon (Pathé à la conquête du monde, 2014) et Elvira Shahmiri (Le Cinéma partout et pour tous. Une histoire des formats réduits en France (1912-1939), 2024). Les entreprises pionnières de cette histoire du cinématographe par les appareils, les techniques et les technologies écrivent rétrospectivement une aventure culturelle d’environ 130 ans dont les premiers moments se situent en France. Ces pages de l’histoire de Pathé par les innovations technologiques que la firme Pathé a écrites permettent de découvrir le foisonnement inventif des ingénieurs à l’origine de brevets industriels en nombre et de standards internationaux qui ont façonné le cinéma sur les 90 premières années de son existence. Pionnier dans le développement de pratiques amateurs, Pathé est aussi précurseur dans la popularisation du cinéma « grand public » qui fait de cette histoire industrielle et technologique une histoire culturelle et sociale. Rédigé de manière chronologique, l’ouvrage est une contribution entrepreneuriale essentielle à la compréhension de ce fleuron artistique du capitalisme français. À cet égard, il fait fonction de catalogue à entrées multiples et peut s’adresser « au chercheur, à l’archiviste, au collectionneur mais aussi au curieux qui s’interroge sur l’évolution des techniques cinématographiques, leur place dans la société et notre rapport à elles ». Cette invitation adressée aux historiens du cinéma pour les inciter à s’emparer des questions techniques témoigne de l’importance de ce continent d’études historiques dans lesquels quelques chercheurs isolés ou éditeurs spécialisés ont déjà fait leurs premières armes. De la correspondance des frères Lumière entre 1890 et 1953 publiée par les Cahiers du cinéma en 1994 à ce catalogue trente ans plus tard, c’est une vision globale de cet “artisanat industriel” auquel le lecteur a ainsi accès. La patrimonialisation de cette histoire technique du cinéma s’est développée depuis le centenaire du cinématographe. Elle reste largement à écrire, notamment dans le cadre d’une histoire des marques et par l’approche des biographies d’entreprises.

Catalogue d’une collection de quelques 57 types d’appareils couvrant 90 ans d’inventions, l’ouvrage a le mérite de donner accès aux représentations et aux usages publics et domestiques qui ont été faits de ces caméras, projecteurs, magnétophones, motocaméras, de ces bobines de pellicules… des voies d’accès privilégié à une culture de masse mais aussi un moyen d’éducation. En effet, parmi ces usages, les utilisations éducatives de ces outils constituent un fil rouge de cette histoire qui, tout particulièrement à partir du lancement du projecteur Pathé Ideal en 1910, s’inscrit dans cette ambition d’enseignement par le cinématographe, “à la recherche du projecteur parfait”. Cette première tentative exploratoire n’aura été qu’éphémère mais Anne Gourdet-Marès y voit « des jalons de ce qui allait devenir la petite exploitation et le cinéma d’enseignement en 35 mm ». C’est donc aussi un ouvrage de mémoire et de transmission que l’on a plaisir à lire, susceptible d’ouvrir des horizons de curiosité et de découvertes.