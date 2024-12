Quand souffle le vent – Raymond Briggs – la chronique BD

Résumé : James et Hilda Bloggs forment un couple de paisibles retraités qui vivent dans un cottage dans la campagne anglaise. Leur vie s’écoule au rythme de la cuisine d’Hilda et des promenades de James, qui lit les journaux lorsqu’il va en ville. Mais l’actualité internationale les rattrape à l’heure où la guerre froide se réchauffe subitement. Le gouvernement anglais prévient à la radio ses concitoyens : la guerre approche, et la menace d’une bombe nucléaire tirée par l’URSS n’a jamais été aussi proche. Bien décidé à sauver son foyer, James décide de suivre à la lettre les instructions en cas d’attaque nucléaire, grâce au guide fourni par le gouvernement. Si l’on suit les instruction, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, n’est-ce pas ?

Critique : Auteur de nombreux ouvrages destinés à la jeunesse, dont le plus célèbre est sans conteste Le bonhomme de neige, et récompensé à de multiples reprises pour son œuvre, Raymond Briggs a également réalisé quelques albums pour adultes, dont Quand souffle le vent (1982), qui traduit la résurgence de la crainte de la bombe nucléaire en Occident à l’heure où Reagan relance la course à l’armement contre l’URSS avec le programme de « la guerre des étoiles ». Des missiles nucléaires sont installés en Grande-Bretagne à cette époque pour renforcer la dissuasion, ce qui suscite des contestation dans le royaume. C’est dans cette atmosphère anxiogène, qui résonne encore avec beaucoup d’acuité de nos jours, que Raymond Briggs imagine l’histoire à la fois drôle et tragique de ce couple aimant face à bombe.

En 48 pages particulièrement denses, Raymond Briggs nous entraîne dans l’intimité de ce couple naïf. James est persuadé du bien-fondé et de la droiture du gouvernement, quand Hilda est bien éloignée des préoccupations géopolitiques, et privilégie son quotidien et la propreté de sa maison. Le couple est persuadé que tout finira par s’arranger, et conserve en mémoire l’épopée de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu’à ce que la tragédie arrive… La force du récit est d’abord de rendre attachant ce couple jusque dans ses derniers instants. Et avec cette histoire pensée à la hauteur d’un foyer, Raymond Briggs développe une critique virulente contre les gouvernements qui sont prêts à mettre en jeu la vie de leurs concitoyens et à jouer avec l’apocalypse nucléaire pour gagner une guerre. Le dessinateur parodie les instructions gouvernementales absurdes du gouvernement anglais : face à la bombe nucléaire, celui-ci conseille de construire un abri dans la maison fait de… planches de bois.

© Raymond Briggs / Tanibis pour l’édition française

Sur le plan graphique, Briggs reprend certains codes du dessin enfantin dans la représentation de ces personnages tout en rondeur, dans un intérieur chaleureux. Le découpage très resserré, couplé avec l’importance des narratifs, crée cependant un sentiment d’oppression qui ne quitte jamais le lecteur. Le récit est entrecoupé de doubles pages qui montrent la menace dans l’ombre – avions, sous-marin nucléaire – jusqu’à l’explosion de la bombe, représentée par une double page blanche simplement rehaussé par un peu de rose, et qui provoque une distorsion des cases. Une belle invention graphique.

Récit intimiste et charge politique contre la folie du nucléaire, Quand souffle le vent est un album graphiquement inventif et émotionnellement chargé, qui n’a pas pris une ride depuis sa première publication en 1982.