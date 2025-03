Radio Prague, les ondes de la révolte - Jirí Mádl - critique

Résumé : Mars 1968. À la veille du Printemps de Prague, Tomáš décroche un emploi à la radio et travaille pour des journalistes qui défient la censure de l’État. Soumis à un chantage de la police secrète, parviendra-t-il à la déjouer sans trahir ses idéaux ? Le récit d’un combat pour la liberté qui a marqué l’Histoire…

Critique : Alors qu’en cette année 1968, l’Europe occidentale s’émancipe de bien des contraintes, la Tchécoslovaquie vit depuis deux décennies déjà sous le joug du régime soviétique et ses habitants ont vu leur niveau de vie se détériorer. Pourtant, le 5 janvier de cette même année, Alexander Dubček devient le président de la République socialiste tchécoslovaque. Très vite, il prend ses distances avec Moscou. Partisan d’un socialisme à visage humain, fondamentalement démocratique, il autorise les débats et les opinions différentes. Cette tentative de libéralisation du système politique est baptisé le Printemps de Prague et permet aux médias et particulièrement à la radio de desserrer l’étau qui les étouffe. Mais cette prérogative déplaît fortement à Léonid Brejnev, Secrétaire général du Parti communiste de l’Union soviétique qui, avec l’aide des armées du pacte de Varsovie, y met fin en août 1968.

Copyright Dawson Archiv Films

Alors qu’il est étudiant, Jirí Mádl découvre des archives de la radio tchécoslovaque de cette époque. Fasciné par la personnalité de Milan Weiner, la tête pensante du comité de rédaction de la radio internationale durant le Printemps de Prague, il cherche à rencontrer ceux qui ont composé les membres de cette équipe pour recueillir leurs témoignages et saisir le contexte explosif et douloureux de ces moments historiques, afin d’en faire la base de son récit. Si Milan Wiener est mort en 1969, il a pu retrouver ceux qui ont été la voix de ces citoyens courageux, bien déterminés à se battre contre la soumission, tandis que d’autres voulaient que rien ne change. Solidaires, enthousiastes, incorruptibles et sincères, Věra Šťovíčková, Luboš Dobrovský, Jiří Dienstbier, Jan Petránek ont réellement existé, symbolisé l’espoir et sont considérés comme des héros nationaux. La fiction leur adjoint la présence de Tomáš, un jeune Tchécoslovaque parmi tant d’autres. Promu technicien au cœur de ce maelström, il a surtout pour mission d’en surveiller les moindres battements. Personnage central, il restitue, avec une appréciable précision narrative, l’état d’esprit d’une population tiraillée entre désir d’évasion et obéissance aveugle.

Copyright Dawson Archiv Films

En abordant cette page d’Histoire sous forme de thriller, le cinéaste impulse énergie et suspense, alors même que l’issue de cette courte parenthèse de témérité est aujourd’hui connue de tous. Il livre ici des faits, accessibles au plus grand nombre, férus d’Histoire, curieux d’en apprendre plus sur cette époque opaque d’une partie de l’Europe ; et même au jeune public éloigné de ces bouleversements déjà vieux de plus de cinquante ans. Un savant dosage entre images d’archives et scènes cinématographiques nous plonge directement dans une réalité trouble où se croise un concentré de héros, de pleutres ou d’indifférents, chacun se battant pour son idéal ou cherchant à sauver sa peau.

Sur un rythme qui ne faiblit pas s’entrechoquent des revirements autour de dilemmes moraux, de destins personnels et de fractures politiques, pour nous rappeler que la censure et la désinformation qui ont sévi autrefois n’en ont visiblement pas terminé avec notre monde contemporain. Une leçon d’Histoire bien utile qui a récemment obtenu le prix du meilleur film tchèque à la cérémonie des Lions tchèques.