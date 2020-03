Raphaël par le détail - la critique du livre

Par le détail, on découvre bien des choses passionnantes, et la sortie de l’ouvrage consacré au peintre italien Raphaël ne dément pas l’intérêt de cette collection, qui avait déjà mis en lumière les trésors cachés des Flamands.

Résumé : {Couronné “Prince des peintres” par Giorgio Vasari, Raphaël (1483-1520) est un des artistes les plus populaires de la Renaissance italienne. Célèbre pour ses Madones harmonieuses et sereines ainsi que pour ses travaux au Vatican, il exerça une énorme influence de son vivant et après sa mort. Raphaël fut engagé par le pape Jules II comme architecte en chef et sa première commission en 1509 consista à décorer les appartements pontificaux. De nos jours, ces salles attirent les visiteurs du monde entier. Stefano Zuffi, historien de l’art et spécialiste de la Renaissance italienne, entraîne le lecteur dans un voyage étonnant à travers la vie et l’œuvre de Raphaël, en passant d’un détail à l’autre. L’ouvrage est organisé par thèmes et comprend une biographie ainsi qu’une liste des œuvres.}

Copyright éditions Hazan, 2020 Notre avis : Peintre des fresques de l’appartement pontifical a vingt-six ans, Raphaël est une légende de la renaissance italienne. Vingt-six ans, cela serait, aujourd’hui, bien jeune, pour une telle responsabilité, alors qu’à l’époque c’est le midi d’une vie. Preuve en est, il est né le six avril 1483 à Urbino et mort à trente-sept ans, exactement le jour de son anniversaire, en 1520 à Rome. Orphelin à onze ans, il est précocement contraint à prendre le pinceau et la direction de l’atelier de peinture de son père. Le jeune enfant trouve étonnamment sa voie et sa carrière s’envole rapidement, son style devenant la marque d’une période de nouveau prospère pour l’Europe.

Dans le livre, les toiles sont montrées tout d’abord dans leur entièreté, juxtaposées comme il ne sera jamais possible de les voir, puisqu’elles sont conservées partout dans le monde. Prenons, pour seul exemple des nombreuses toiles présentées, la célèbre "école d’Athènes" qui met en scène les héros de la sagesse antique, fondation traditionaliste de la Renaissance au cœur du potentat chrétien. Deux détails, parmi de nombreux, sont explicités. Le premier est à l’extrémité droite. Parmi les hommes d’esprit, célèbres, discutant activement du monde sur ce forum, le peintre glisse son autoportrait entre la sphère céleste de Zoroastre et terrestre de Ptolémée. Il fixe des yeux le spectateur. Est-ce une manière en clin d’œil de signer son œuvre ? D’affirmer sa conception de la vie ? Est-ce un cabotinage outrecuidant ? Est-ce l’affirmation de la permanence, malgré la diversité des époques, des grands principes philosophiques de l’éternelle pensée humaine, comme le suggère le titre du chapitre présent et passé ?

Le second détail, central dans la composition, est évoqué dans le chapitre l’éloquence du geste. Sur fond d’azur, se tiennent les deux incarnations des grands courants de pensée de l’édifice humain, d’une part par Platon, levant le doigt vers le ciel des idéaux et Aristote tendant la main droite, paume tournée vers l’incarnation, l’ici-bas. Passionnant et toujours d’actualité, n’est-il pas ? Dans l’ensemble, les commentaires ouvrent à la compréhension d’œuvres qui démontrent le bien par le beau. Stéfano Zuffi sert l’essentiel, sans noyer le lecteur dans d’interminables digressions. La composition graphique aérée du livre est d’une grande clarté, portée par une typographie lisible et des cadrages de fines lignes structurantes. Un ouvrage qui aura sa place dans votre bibliothèque.

A lire et voir, puis à retrouver lors d’un voyage à Rome.

Raphaël par le détail - Stefano Zuffi

Collection : Par le détail

Date de parution : 04/03/2020

Format : 263 x 328 mm

224 pages

Prix : 39,95 €

