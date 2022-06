Mies – Agustin Ferrer Casas – la chronique BD

Résumé : De l’Allemagne aux États-Unis, Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) a marqué l’histoire de l’architecture moderne par l’audace de ses constructions et par son enseignement. Fils d’un tailleur de pierre, il entre au service de l’architecte Peter Behrens, où il fait la connaissance de Walter Gropius, le fondateur du Bauhaus avec lequel il entretient une relation complexe. Il devient une figure reconnue de l’architecture allemande dans l’entre-deux-guerres, et devient en 1930 le directeur du Bauhaus. Mais l’arrivée des nazis au pouvoir provoque la fermeture de la célèbre école en 1933 et Mies van der Rohe, après avoir cherché un compromis avec le pouvoir – au risque de se compromettre – quitte l’Allemagne pour les États-Unis, où il met en œuvre ses projets de gratte-ciel comme le Seagram Building à New-York.

Agustin Ferrer Casas – Nouveau Monde Éditions.

Critique : Architecte et dessinateur, l’espagnol Agustin Ferrer Casas imagine une conversation entre un Mies van der Rohe au soir de sa vie et son fils, qui cherche à comprendre les choix et les zones d’ombres de la vie de son père dans l’avion qui les emmène à Berlin, pour mener à bien le chantier de la Neue Nationalgalerie. Ce choix narratif permet à l’auteur d’éviter l’écueil d’une biographie linéaire et de privilégier des éclairages ponctuels, faits d’aller-retours entre les époques, pour embrasser la figure complexe de Mies van der Rohe. Homme orgueilleux aimant les femmes, Mies van der Rohe possède des convictions très fortes en matière d’architecture, qui contrastent avec son désintérêt en matière politique. Loin de l’hagiographie, Agustin Ferrer Casas dresse un portrait tout en nuances, sans éviter les années noires du national-socialisme ni les relations parfois toxiques que l’architecte a entretenu avec les femmes.

Agustin Ferrer Casas use d’un dessin réaliste inspiré de la ligne claire pour sa lisibilité et le soin apporté aux décors et aux costumes, et qui utilise la couleur avec beaucoup d’intelligence. La colorisation vive des pages intérieures contraste d’ailleurs avec la couverture de l’ouvrage, plutôt terne. Si le découpage laisse quelques respirations au lecteur en reproduisant avec talent les grandes réalisations de l’architecte, l’ensemble reste assez bavard, ce qui est souvent le cas des biographies dessinées. L’auteur témoigne de cette manière d’un souci de précision et de clarté louables, fruit de recherches approfondies.

Biographie inspirée qui saisit intelligemment son sujet, Mies est à mettre entre les mains de tous les amateurs d’architecture.