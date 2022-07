Reprise en salle de Gerry, film culte de Gus Van Sant

Résumé : Deux Gerry traversent le désert californien en voiture vers une étrange destination. Alors qu’ils pensent être proches de l’endroit qu’ils désirent atteindre, ils continuent à pied. Ce qu’ils ignorent, c’est que cela les emmènera tout droit en enfer.

News : Tourné en 2001 par Gus Van Sant, Gerry fut un échec commercial à sa sortie et reçut un accueil critique bienveillant mais sans euphorie. Il s’agit pourtant d’une œuvre majeure du réalisateur, contemplative et fascinante, qui doit beaucoup à ses deux coscénaristes et acteurs, Matt Damon et Casey Affleck. Inspiré d’un fait divers, le film frappe par son dépouillement narratif et visuel, et vise à atteindre une force métaphysique, loin des canons hollywoodiens. « On voulait que d’une certaine façon le spectateur se perde avec ces types, et l’emmener vers un ailleurs, l’éloigner du cinéma américain moderne. On a atteint cet ailleurs et on ne peut sans doute pas aller plus avant dans cette direction », a déclaré Gus Van Sant.

© Carlotta Films

Des plans séquences majestueux et l’utilisation sublime des paysages contribuent au pouvoir de fascination de cette œuvre, qui forme le premier volet d’une trilogie expérimentale qui sera suivie par Elephant (Palme d’Or au Festival de Cannes 2003) et Last Days (2005). Gerry avait obtenu le prix Visions Award - Special Citation au Festival de Toronto et avait été mentionné dans le Top 10 des Cahiers du Cinéma.

NOTRE CRITIQUE