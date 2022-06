Gerry - Gus Van Sant - critique

Résumé : Deux Gerry traversent le désert californien en voiture vers une étrange destination. Alors qu’ils pensent être proches de l’endroit qu’ils désirent atteindre, ils continuent à pied. Ce qu’ils ignorent, c’est que cela les emmènera tout droit en enfer.

Critique : Sans le succès du magnifique Elephant et sa Palme d’or à Cannes, ce film de Gus Van Sant n’aurait sans doute jamais pu être distribué. Nantie d’une réputation sulfureuse, condamnée à rester dans les placards des producteurs pour d’obscures raisons, cette fiction semble porter en elle les stigmates du film maudit. Or, à l’écran, le résultat est stupéfiant de beauté. Ce film expérimental, contemplatif et exigeant, annihile les règles de la narration et prend le parti audacieux d’emmener le spectateur dans des zones inconnues, jusqu’alors interdites.

© Carlotta Films

Premier signe troublant : les protagonistes (Matt Damon et Casey Affleck) s’appellent tous les deux Gerry. Une coïncidence étrange qui, dans d’autres circonstances, amènerait à penser qu’ils ne font qu’une seule et même personne. Le film suit cette logique schizophrène en superposant les visages et en confrontant des éléments qui se correspondent tels que le soleil et l’ombre, le ciel bleu et les nuages menaçants, le jour et la nuit, la vie et la mort, le concret et l’abstrait... Comme reliés à la nature, les deux personnages entretiennent une relation tellement intense et fusionnelle qu’ils n’ont pas besoin d’un dialogue artificiel pour se rassurer. Cette forme de cinéma qui mise avant tout sur le sensoriel et le symbolisme a ses fans comme ses détracteurs. Son originalité consiste à provoquer des émotions contradictoires dans une même scène, comme par exemple celle du saut du rocher qu’on regarde avec un mélange de fascination, inquiétude et répulsion.

Débarrassé des contingences d’un cinéma américain sous contrôle, le film aligne des plans-séquences hypnotiques qui viennent incarner un troisième personnage dans ce road movie sinueux et étrange : le désert. Ce lieu angoissant reflète l’univers mental déliquescent de deux hommes en butte à une situation extrême (la perte de soi loin de tous repères sociaux). La puissance, la liberté, l’esthétisme glacé évoquent le cinéma de Béla Tarr. Grande référence de cette œuvre sublime dont l’inquiétante étrangeté finit par rattraper les personnages et les étreindre.