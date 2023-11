Elephant - Gus Van Sant - critique

Résumé : Triste record : entre 1997 et 1999, huit lycées américains ont été le théâtre de tueries monstrueuses commises par des étudiants. Après Michael Moore, c’est à nouveau sur les événements de Littleton, dans le Colorado, que le cinéaste Gus Van Sant a décidé de se pencher. Deux adolescents y ont assassiné froidement treize personnes, avant de se donner la mort. Au sulfureux {Bowling for Columbine} succède donc {Elephant}, un point de vue différent, en amont de la tragédie. Van Sant nous ramène quelques heures avant le drame et braque la caméra sur une poignée d’ados qui livrent des sentiments très contrastés sur leur expérience du lycée.

Critique : Film d’ambiance à l’atmosphère pesante et jouissant d’un symbolisme exacerbé, Elephant s’apparente finalement plus à une étude anthropologique qu’à une fiction. Et pour que son film soit le plus réaliste possible, Van Sant a laissé la part belle à l’improvisation et tourné avec des acteurs non professionnels dans un lycée de Portland, sans scénario précis. Pari audacieux et réussi. Dès les premiers plans, le réalisme se fait saisissant, presque glauque. La caméra observe, dissèque des lycéens fantomatiques. L’établissement, que le réalisateur explore durant d’interminables travellings, devient un espace mystique et claustrophobique, un labyrinthe de longs couloirs de verre.

Gus Van Sant ne cherche pas à expliquer quoi que ce soit. Il se contente d’énoncer. Pas de voix off explicative, aucun chiffre, Elephant n’est pas un film militant. C’est au spectateur de se forger une opinion. Soit. Reste que la caméra n’est jamais objective et qu’elle restitue immanquablement le point de vue de celui qui la tient. L’angle choisi par le réalisateur mérite toute notre attention.

Elephant tient du cauchemar tant Van Sant met l’Amérique efficacement face à ses démons. Mais il rompt également le silence de mort qui succède aux balles. Une expérience éprouvante mais précieuse.

Coup d’œil : Le titre choisi par Gus van Sant est inspiré du téléfilm Elephant réalisé par le cinéaste Alan Clark en 1989 sur la violence en Irlande du Nord. Gus Van Sant pensait qu’Alan Clarke faisait référence à la vieille parabole des aveugles et de l’éléphant dans laquelle plusieurs aveugles examinent différentes parties d’un éléphant - une oreille, une patte, la queue. Chacun est convaincu qu’il comprend la vraie nature de l’animal grâce à la partie qu’il touche. Mais aucun d’entre eux ne le voit dans sa globalité. Pour le cinéaste, cette parabole semble correspondre au contexte des fusillades dans les écoles : "Je supposais qu’Alan Clarke avait appelé son film Elephant parce qu’il s ’agissait d’un problème difficile à identifier, en raison des différentes façons de l’appréhender."

Mais Elephant est aussi une référence à la mascotte des Républicains aux USA : Gus Van Sant reconnaît : "On s’est amusé avec la dimension politique que peut représenter le titre, et donc sa charge satirique envers, bien sûr, l’aspect aliénant du système d’éducation américain. [...] Elephant, c’est ce qui se voit comme le nez au milieu de la figure, mais ce que tout le monde souhaiterait bien occulter."