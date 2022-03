Res Publica : cinq ans de résistance - David Chauvel - Malo Kerfriden - lq chronique BD

Résumé : Cet album propose une analyse du mandat d’Emmanuel Macron, depuis son parcours professionnel et son ascension au pouvoir jusqu’à la montée des gilets jaunes. Une démonstration de la manière dont le néo-libéralisme a achevé son emprise sur la politique actuelle.

Critique : L’essai est un genre que le roman graphique peut totalement absorber, et Res Publica en est une preuve indubitable. Ainsi, ces quelques trois cent vingt pages sont le reflet jaune et gris d’un travail monstrueux, escaladant les différents médias (TV, radio, réseaux sociaux…) pour produire une somme de tous, les condensant pour en faire un manifeste d’un trop plein, l’exemple net d’un ras-le-bol, le témoignage d’une résistance. Certains esprits chagrins pourraient lui reprocher une certaine tendance à la digression ou du moins une organisation flou, mais ce cheminement incertain est à l’image de ce que la société vit, subit et souffre : des réformes non voulues, des inégalités croissantes, des conditions de vie qui se dégradent, alors que les hautes sphères semblent planer toujours plus haut. Pourtant, si l’on se penche sur les dialogues, on comprend que chaque mot n’est pas choisi, mais correspond à une citation. Le mépris n’est pas une impression, mais une réalité, la violence s’échappe ou s’amplifie à travers les discours, et le constat est terrible car il est absolument vrai, ou du moins c’est une vision partielle véritable.

© Delcourt / Kerfriden

De même, ce dessin frappé par sa force statique et brutale à la fois, car il y a un réalisme évident, contrarié seulement par les yeux, deux points comme des billes funestes, donnant aux visages une lueur malsaine, voire démoniaque sous certains angles. Le jaune de la couverture et des gilets inonde l’album, et même si la fronde populaire n’intervient que lorsque cent pages sont déjà achevées, la tonalité a déjà imbibé l’œuvre comme un poison, symbole évident de la trahison.

© Delcourt / Kerfriden

Enquête poussée et poussante sur un quinquennat controversé, rappelant chiffres à l’appui que le président Macron a été élu sur bien peu de voix approuvant son “projet”, Res Publica engouffre le roman graphique dans la démocratie.