Sigrid . T.1 - David Chauvel, Patrick Pion - la chronique BD

Résumé : Embarquée pour la nouvelle colonie du Markland, Sigrid est avide de découvertes et d’aventures. Pourtant, la traversée vers ce nouveau territoire, qui subit déjà des pertes étonnantes, est marquée par une épidémie étrange qui risque bien de sceller le sort de l’équipage et de la jeune femme…

Il est avéré historiquement que les vikings avaient pris pied sur, et même commencé à coloniser, le continent Nord-américain, bien avant Colomb ou le Mayflower. Pourtant, ces hommes et femmes ont dû renoncer, sans que l’on sache vraiment ce qui avait pu se passer. A partir de ces bribes d’Histoire, David Chauvel a donc tissé une explication non pas simple et linéaire, mais en cherchant à galvaniser les différents aspects d’une époque : changements sociétaux chez les Vikings, qui adoptent peu à peu la religion monothéiste du christianisme, velléités des peuples Béothuks, les indigènes de Terre-Neuve… Autant d’enjeux forts où déambule un couple de héros, Sigrid tout d’abord, la viking survivante, et son sauveur amérindien, que tout oppose mais que la vie va rapprocher. Un thème éculé mais qui vient se loger sur un fond inconnu, aux énigmes encore irrésolues, et qui donne envie de connaître la suite…

David Chauvel, Patrick Pion / Delcourt

Pour rendre drakkar et baraques de bois mouillé, haches et rondaches de fer rouillé, c’est Patrick Pion qui s’est attelé à rendre un monde pauvre, sec et grossier, comme si les couleurs étaient à l’image des personnages : froides, dans la tourmente, toujours soumises à rude épreuve. Sigrid, avec son visage angélique échappe à ce monde gris, même si ses cheveux argentés, comme une Khaleesi qui s’en irait sur un continent nouveau…Cela rappelle des souvenirs, mais l’ambiance, proche de la nature plus que des hommes, crée un décor qui semble devoir au final engloutir tous les protagonistes.

Après une longue entrée en matière, montrant notamment une traversée fatale, Sigrid est une série qui s’emballe dans son final et promet de faire vivre une colonisation difficile aux Vikings, et rien que montrer leurs faiblesses relève déjà de l’originalité !