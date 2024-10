Ressources. Un défi pour l’humanité - Philippe Bihouix, Vincent Perriot - la chronique BD

Résumé : Dans cette rencontre inédite entre un essayiste et un dessinateur de BD, {Ressources} s’intéresse à l’avenir de l’humanité en imaginant ce qu’elle peut envisager en comparant avec sa consommation actuelle.

Critique : Clairement, le déclencheur de cette prise de parole, celle de Philippe Bihouix, mise en scène par Vincent Perriot, provient des discours récents promus par les milliardaires, le duo Jeff Bezos/Elon Musk en tête, qui se voient en sauveurs de l’humanité alors qu’ils sont les fossoyeurs de leur propre planète. En effet, avec un modèle de croissance effrénée promulgué par ces capitalistes, qui ont fait de la conquête spatiale leur échappatoire pour oublier que la Terre se vide de ses ressources, rien n’est possible, sinon une extinction programmée. La consommation excessive de minéraux, de matières premières, de la faune et de la flore est déjà entrée dans une ère qui non seulement n’a pas freiné, mais s’est même accélérée si l’on prend en compte les extractions de cobalt, lithium et autres matériaux nécessaires à la fabrication de matériels informatiques, I.A. et autres avancées technologiques vantées comme formidables par les géants de la tech. La raison veut qu’un autre futur soit possible, et heureusement cet album promeut des solutions et une société future qui peut être viable. D’ailleurs, si certaines habitudes doivent changer, il ne remet pas tout en cause : par exemple, la chirurgie, où l’utilisation de matériel jetable et polluant, ne doit pas être abandonnée, les voitures doivent être réduites, les trajets moins longs, les circuits de consommation plus courts, la redistribution des richesses plus égales... Sans tomber dans le pamphlet politique, c’est une leçon d’économie qui est ici donnée.

© Casterman / Perriot

Pour illustrer ce voyage, qui emmène dans le passé historique, le futur lointain et dans le présent immédiat, Vincent Perriot présente une narration en forme de dialogue, comme un ouvrage des Lumières à la Diderot, faisant autant voyager son lecteur et lui apprenant tout autant. Son goût pour les vaisseaux est mis en avant, et même un peu moqué par son interlocuteur, les modèles de cités spatiales imaginées il y a maintenant cinquante ans sont superbes, mais ce que l’on retient, c’est le gigantisme des décors, la multitude des exemples, que ce soit pour évoquer les minerais restants ou la consommation de viande, comme si le talent s’était mis au service d’une infographie pratique pour choquer, montrer, avertir. Les amateurs de Negalyod retrouveront cette ambiance post apocalyptique, un monde que l’auteur avait déjà envisagé privé de ressources, lui-même expliquant que ce thème l’avait alerté et inspiré.

© Casterman / Perriot

Dialogue instructif et réalisation graphique inédite, Ressources propose un travail didactique et polémique sur l’avenir de l’humanité, avec son lot d’angoisses mais aussi d’espoirs, sublimé par le style de Perriot qui augmente ce travail économique et écologique.