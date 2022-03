Rien à foutre - Julie Lecoustre et Emmanuel Marre - critique

Résumé : Cassandre, vingt-six ans, est hôtesse de l’air dans une compagnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo Tinder « Carpe Diem ». Une existence sans attaches, en forme de fuite en avant, qui la comble en apparence. Alors que la pression de sa compagnie redouble, Cassandre finit par perdre pied. Saura-t-elle affronter les douleurs enfouies et revenir vers ceux qu’elle a laissés au sol ?

Critique : Cassandre a embrassé ce métier d’hôtesse de l’air il y a quelques années déjà, sans conviction particulière, peut-être par bravade, sans doute par goût d’une certaine forme de liberté. Aujourd’hui, alors que sa mère vient de mourir dans un accident, elle se retrouve à un carrefour de sa vie, tant sur le plan professionnel que personnel. Une occasion que les réalisateurs et scénaristes Julie Lecoustre et Emmanuel Marre saisissent, à travers la description d’un métier qui continue de faire rêver et attirer de nombreuses candidatures malgré des conditions de travail dépréciées , pour décrypter l’état d’esprit d’une génération de trentenaires rompue à la désillusion et la solitude.

spip-slider Copyright Condor Distribution

Coincées entre les contraintes d’une compagnie qui les veut impeccables, souriantes, rentables et polyvalentes, et les exigences de clients plus ou moins sympathiques, Cassandre et ses collègues ont pris l’habitude de vivre l’instant présent, sans jamais rien prévoir, entre deux fêtes ici ou ailleurs, entre deux escales dans un coin du monde dont elles ne voient rien. En décalage permanent, elles vivent entre elles dans de petites colocations, près des aéroports. Si elles rencontrent une multitude d’autres personnes, leur mode de vie leur interdit de tisser un quelconque lieu. Pas de famille, pas de compagnon, ni d’enfant. Leur seul espoir : avoir une promotion pour à leur tour imposer leur pouvoir de chef à celles qui leur succéderont ou, récompense suprême, intégrer une compagnie plus prestigieuse. Mais Cassandre semble se satisfaire d’une situation qui, en la dégageant de tout effort de réflexion critique, l’autorise à organiser cette fuite en avant pour, entre autres tourments, accepter enfin la mort de sa mère.

Copyright Condor Distribution

En laissant une grand part à l’improvisation et en empruntant les codes du documentaire (la plupart des participants sont de véritables membres d’équipages), Rien à foutre dresse, sans une once de misérabilisme, le tableau incroyablement juste et vivant d’un monde contemporain qui, emberlificoté dans ses contradictions et son manque d’audace, a remplacé l’idéalisme par le fatalisme. Adèle Exarchopoulos excelle à ce jeu de l’introspection désenchantée. La spontanéité et la nonchalance dont elle imprègne son personnage ramènent en zone d’humanité un milieu qui n’a de cesse de fracasser ses salariés, et préservent le récit d’un ton revanchard.

Si la deuxième partie, raccordant l’héroïne à son quotidien familial, nous prive des turbulences qui ont fait le sel d’un parcours plaisamment bouillonnant et amorce une dommageable perte d’altitude, l’atterrissage, grâce à sa virtuosité à ne pas s’embourber dans l’ornière de la critique facile d’un monde cynique, est pleinement réussi.