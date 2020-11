Sac d’os - Mick Garris - critique

Résumé : Mike Noonan, auteur à succès, se rend à la maison héritée de son grand-père au bord d’un lac pour tenter de se remettre à écrire après le décès de sa femme. Là-bas, des fantômes souhaitent communiquer avec lui.

Critique : On le sait, malgré la myriade de productions, réaliser une adaptation réussie de Stephen King à l’écran reste une prouesse : l’écriture du maître de l’horreur est plus profonde que ne peuvent le souligner les images. En choisissant un casting prestigieux, l’ambition de la production est sans doute d’être à la hauteur du livre le plus primé de King. Le format de la mini-série permet de respecter l’intrigue, mais la réalisation peine toutefois à rendre crédibles les visions, l’ambiance terrifiante du village ou les arcs secondaires. Dommage.

Un auteur à succès en proie à des visions fantomatiques, une petite ville du Maine et des enfants à sauver : pas de doute, nous sommes dans l’univers de Stephen King. Pierce Brosnan est parfait dans le rôle de Mike Noonan : amoureux fou de sa femme, il se retrouve totalement démuni lorsque celle-ci meurt subitement. Il n’a plus de goût à la vie, ni d’énergie et surtout plus d’inspiration. Pour se rapprocher d’elle, il retourne dans cette maison, héritée de son grand-père, qu’elle rénovait pendant qu’il écrivait. Là-bas, il s’interroge : qui voyait-elle, que faisait-elle ? Pourquoi cette fascination pour l’histoire du village ? Il rencontre également Mattie et sa fille, Kyra, dont son beau-père, qui règne sans partage sur la petite ville, veut reprendre la garde. Enfin, ses cauchemars deviennent de plus en réels et des visions lui apparaissent : sa défunte femme, Jo, tenterait-elle de lui livrer un dernier message ?

Alors que l’intrigue tient la route, le rythme de l’œuvre concentre toute l’action vers la fin. Tandis que les mystères se dévoilent peu à peu, la fin de l’adaptation enchaîne les rebondissements, empêchant toute émotion et enlevant la crédibilité de ce qui se passe. Le tourment de l’écrivain, sa souffrance, appellent à davantage de lenteur et d’introspection. Ce qui pêche également dans la réalisation, c’est le choix de montrer les visions de façon romantique, au sens où l’entend le courant littéraire de la fin du XVIIIe siècle, qui croit que le monde est davantage que ce que notre rationalité en perçoit. En alliant cette pensée au fantastique, on obtient un monde où les fantômes, revenants ou autre manifestation fantastique sont possibles. Là, clairement, ce choix est mis en avant : les scènes de vision sont tournées de la même manière que le reste du film. Mais au lieu de renforcer le réalisme de l’action, cela l’amoindrit, notamment en raison de la faiblesse des effets spéciaux, grossiers et quelque peu datés.

Les scènes situées dans le passé sont en revanche très réussies. Un soin est apporté à la réalisation et aux costumes, ainsi qu’à l’ambiance des villes rurales américaines. En revanche, la polarité de certains personnages frôle parfois le grotesque : les Devory méritent-ils d’être présentés de manière aussi caricaturale ?

Les amateurs du livre pourront paradoxalement apprécier cette adaptation : elle donne envie de se replonger dans les pages du roman, pour retrouver l’angoisse et la folie du personnage, sans qu’on délivre au lecteur des images préconçues.