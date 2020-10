Sale Bourge - Nicolas Rodier - critique du livre

Résumé : Pierre tente de remonter le fil de son destin, de comprendre là où les choses se sont mises à déraper. Il a frappé sa compagne comme enfant on l’a frappé alors il réfléchit, repense à ses jeunes années. Pourtant, il vient d’une bonne famille, d’un milieu bourgeois, catholique ; il a grandi à Versailles, est allé dans un lycée privé. Nicolas Rodier prend donc soin de rappeler que la violence n’est pas associée à un milieu social particulier

Critique : Nicolas Rodier inscrit son œuvre dans la continuité de la théorie génétique de Zola – les traits de caractère et les déviances sont héréditaires. Pierre est né dans une famille privilégiée. Il est l’aîné d’une fratrie de six enfants. Le père est fermé, peu présent. La mère est brutale, dépressive, hystérique. Le lecteur le voit grandir au présent, passant d’une maison de famille à un appartement de banlieue parisienne, d’un collège privé pour garçons à un lycée public. Les années s’écoulent, la violence, présente dès les premières lignes, perdure. Les tensions au sein du foyer le rongent peu à peu, lui et ses frères et sœurs les moins forts psychologiquement. Sa mère a été frappée et malmenée, alors elle frappe et malmène. Il est frappé et molesté, alors il frappera et molestera. S’inscrivant dans la lignée des siens, devenant définitivement un sale bourge.

L’auteur s’attache à dépeindre l’inéluctabilité d’un destin, la violence comme insidieuse, courant dans les veines d’une génération à l’autre. Si le biotope de Pierre, sujet sous examen, bien-pensant, catholique, semble parfois à la limite du caricatural, l’intention est là : montrer le déterminisme à l’œuvre, prouver que les coups ne sont pas réservés aux milieux défavorisés. Que les secrets et les bleus existent aussi chez les mieux lotis. Qu’ils cachent aussi de noirs défauts, de lourds écarts. En cela, ce roman fait penser aux Choses humaines de Karine Tuil, en tant que véritable désacralisation de la bourgeoisie française, remise en question de la classe sociale comme dénominateur commun à la brutalité. Il pointe du doigt de ses phrases courtes et très simples, vierges d’effets de style mal placés, de ses mots prosaïques et élagués, perdus sur des pages blanches, les abus et la fatalité, insiste sur la nécessité de prévenir avant de guérir notre société, malade de sa propre violence, des violences qu’elle engendre depuis des générations.