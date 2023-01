Sami la fugue - Vincent Tricon - critique

Résumé : Sami, interné dans un hôpital psychiatrique, apprend que sa jument Gaïa est morte. Il s’enfuit alors de l’hôpital pour rejoindre sa petite sœur avec Chopin, un cheval qu’il trouve dans une écurie voisine.

Critique : Le film a été pré-sélectionné aux César 2023 dans la catégorie court métrage de fiction. Vincent Tricon met en scène avec beaucoup de sensibilité et de poésie la folie de Sami. L’œuvre est à l’image de ces instants volés, de ces moments de vie fugace. Lorsqu’il traverse la campagne enneigée à cheval, Sami semble enfin retrouver une forme de liberté et une vitalité qu’il n’avait pas lorsque sa mère lui rendait visite à l’hôpital. Cette ivresse nouvelle s’oppose à la scène de contrainte qui ouvre le film de manière très brutale. « On est libre » souffle-t-il à Chopin.

La pureté presque enfantine de Sami, personnage à la fois doux et meurtri, merveilleusement interprété par Idir Azougli, fait écho à celle de sa petite sœur, jouée par Eva Aldrin Sebregondi. On est à ce propos très ému par l’amour qu’il lui porte. La tendresse qui les unit et la simplicité du récit confèrent au film une grande force.

© Barney Production

Vincent Tricon met en scène la complexité de la maladie mentale (en l’occurrence la schizophrénie), et la tragédie qu’elle représente pour le malade. Il met en évidence avec beaucoup de justesse le contraste entre l’expérience du malade et les réactions de l’entourage - bien souvent de peur ou de rejet - qui le renvoient à sa différence et son inadaptation.

Sami la fugue s’empare ainsi des thèmes de l’exclusion et de l’enfermement, tout en questionnant la notion même de maladie mentale.

« - C’est quoi que vous entendez par guérir ?

C’est quand les gens voient plus quelque chose de mal en moi.

Ce sont les autres qu’il faut guérir alors » répond la psychologue.