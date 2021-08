Sammy 2 - La critique

Un joli conte aquatique estival qui séduira surtout les plus petits.

L’argument : Sammy et Ray, deux tortues de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie le long d’une barrière de corail, guidant leurs nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs premiers pas en mer. Soudain, ils sont capturés par des braconniers et se retrouvent à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant un incroyable spectacle pour touristes. Le chef de la bande, Big Boss l’hippocampe, les met dans la confidence de son grand plan d’évasion. Mais Sammy et Ray concoctent de leur côté une autre échappée avec leurs nouveaux amis, Jimbo le poisson, Lulu le homard, Annabel la gentille petite pieuvre et toute une famille de pingouins. C’est alors qu’arrivent les petits Ricky et Ella, bien déterminés à s’infiltrer pour leur venir en aide. Après une série d’aventures plus palpitantes les unes que les autres, nos héros mettent le cap vers le sud pour retrouver Shelly, le grand amour de Sammy.



Notre avis : Deux ans après de premières aventures aquatiques cocasses, l’animation belge est de retour en compagnie de Sammy, la petite tortue que Ben Stassen (Fly me to the moon) balade de périple en périple...

Ce nouveau film animé est évidemment destiné aux plus jeunes (à partir de 3 ans) et se doit d’être vu à travers leurs yeux. La première réflexion des enfants dans la salle, c’est l’immersion offerte par la 3D : "on se croirait dans un aquarium". Sammy 2 est en 3D relief, et la 3D il faut bien l’avouer, apporte beaucoup au film, donnant parfois l’impression aux spectateurs de nager au milieu des poissons. Les jeunes accompagnateurs sont subjugués par les couleurs et les décors du film. Il y a de quoi, la vivacité de ton de ces fonds marins et l’ingéniosité des décors aquatiques épatent la rétine. Les petits adoreront aussi la gentille maman pieuvre, figure apaisante dans un monde de requin, et sa petite fille toute rose. En contrepartie, les gosses auront quelques frissons devant le "méchant big boss" représenté par un tout petit hippocampe qui terrorise tous les poissons, crustacés et autres créatures de l’aquarium. Ils prendront bien entendu fait et cause pour Sammy et son acolyte Ray à la recherche de leurs petits-enfants Ricky et Ella, notamment lorsqu’ils seront pourchassés par de terrifiantes murènes. Ces dernières, nageant toutes dents dehors en direction du jeune public grâce aux hypnotisant effets de la 3D, sont particulièrement effrayants pour le jeune public.

Au final, les enfants retiendront beaucoup de positif : les couleurs chatoyantes, la gentillesse des tortues et de la maman pieuvre, la méchanceté rigolote du "big boss" et des poissons avec de grandes dents. Ils auront enregistré la morale de l’histoire : on n’enferme pas des poissons pour faire plaisir à de riches adultes. On doit admirer et respecter la nature.

Côté adulte, on se laisse prendre par l’enthousiasme des enfants mais on ne gardera pas un souvenir impérissable de Sammy 2, sauf pour la 3D.

Dans la version française Franck Dubosc succède à Dany Boon pour la voix de Sammy, quant à Elie Semoun et Olivia Ruiz, ils reprennent du service en incarnant le fidèle Ray et la divine Shelly.

Le film se termine sur une quête qui laisse présager un 3e opus.

Attention tout de même à ne pas trop user les ficelles du gentillet petit dessin animé aquatique en 3D. Entre les documentaires sous-marins (Voyages sous les mers 3D, les Happy Feet et autres Le monde de Nemo, c’est comme avec la pêche industrielle, on sur-exploite les ressources marines, laissant aux consommateurs l’impression d’un grand vide.