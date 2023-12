Sans panique - Coline Hégron - La chronique BD

Résumé : À la suite d’un accident, Romie est recueillie sur une île étrange, où les habitants semblent dénués de toute émotion. Dans la famille de sa soeur Danaë, on ne réagit à rien, pas même lorsqu’une météorite est annoncée fonçant sur l’île...

Critique : Difficile de classer Sans Panique, entre drame psychologique et fable absurde. Il faudrait peut-être rapprocher cet album à une pièce de théâtre de Beckett ou de Brecht. Le jeu dramatique interroge sur les émotions, l’adolescence, le rapport à l’autre. Cette interrogation est portée par un récit finalement assez anecdotique : au tout début, on pense que l’île va être le lieu privilégié de l’intrigue car celle-ci abrite le mystère de l’accident d’hélicoptère des parents et accueille l’héroïne première, Romie. Mais cette scène d’exposition vole en éclat par un élément très perturbateur : une météorite. La fuite est la seule option, et c’est désormais dans le monde plus réel, plus normal, qu’évolue l’autre héroïne, Danaë. La focalisation la rend plus sentimentale, plus attachante, plus humaine aussi, et ce retournement de situation est bienvenu, mais aussi inattendu après un premier acte qui paraissait ignorer le monde extérieur.

© Delcourt / Hegron

Le dessin représente la qualité la plus forte, la plus détonnante de l’album de Coline Hégron. D’un coup de pinceau leste, appuyé avec agilité et une rondeur authentique, elle dessine des personnages doux, aux yeux cerclés, mais aussi de magnifiques paysages. Le noir croise le bleu, le blanc et le gris dans des pages splendides, dédiées aux éléments, quelques fois à un court dialogue, soulevant les protagonistes dans des positions assez drôles, l’une cachée derrière un buisson, un enfant jouant avec un animal la nuit tombé... Tout ce qui fait l’humain se retrouve croqué comme le ferait un enfant doué d’un talent symbolique, qui aurait mis en ordre son imagination mais sans la contraindre aux traditions des adultes.

© Delcourt / Hegron

Roman graphique d’un talent inédit, Sans Panique joue sur un thème comique absurde, le plonge dans la société, le secoue avec un style enjoué, drôle lui aussi, parfois jusqu’à l’absurde aussi, pour en faire une oeuvre complète.