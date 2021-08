Sentimental - Cesc Gay - critique

Résumé : Après des années de vie commune, Julio et Ana traversent une crise dans leur couple. Jusqu’au soir où Ana décide d’inviter leurs voisins du dessus à dîner, sans prévenir Julio, qui ne les porte pas dans son cœur. Son grief : le bruit qu’ils font chaque soir lors de leurs ébats déchainés. Au fil de ce dîner, la routine de Julio et Ana se heurte aux mœurs plus que libérées de leurs voisins : les langues se délient, les secrets se dévoilent et les masques tombent.

Critique : Après s’être essayé aux drames et comédies dramatiques, Cesc Gay souhaitait se diriger vers un registre plus léger et rêvait de réaliser une fantaisie, dans la veine des comédies américaines des années 40, qui prennent un malin plaisir à traiter de manière frontale des questions de sexualité, de mariage ou d’adultère. Les ébats de sa voisine, dont il ne perd pas une miette de jour comme de nuit, et les débats qu’ils suscitent au sein de son propre couple lui inspirent une pièce de théâtre, Los vecinos de arriba, qu’il adapte finalement pour le cinéma afin de parler de la vie de couple qu’il considère, non sans humour, comme l’une des plus ambitieuses aventures humaines, un défi aux épreuves innombrables.

Ce huis clos, aux couleurs pétillantes de l’ironie, s’organise autour de deux couples, composés de quatre personnalités disparates dont le scénariste réalisateur s’amuse à disséquer le comportement. Julio (Javier Cámara) et Ana (Griselda Siciliani) se sont installés dans une routine pesante. Pour l’égayer, Ana décide d’inviter à l’apéritif les voisins qui viennent d’emménager dans l’appartement situé au-dessus du leur. Une initiative qui ne semble pas tout à fait du goût de son mari, plutôt du genre bougon, doublé d’une réelle propension à l’aigreur. Le face à face avec Salva (Alberto San Juan) et Laura (Belen Cuesta), un couple libre doté d’une spontanéité désarmante, fait surgir une chaîne d’émotions diverses et déroule le fil de sentiments refoulés, entre haine et tendresse. Une nouvelle occasion pour Gay de démontrer, comme il l’avait déjà fait dans Truman, son talent à naviguer sans écueils entre sensibilité et dérision.

Pour faire vibrer cette étude de la comédie humaine, il était nécessaire de faire appel à un quatuor d’acteurs impeccables. Javier Cámara (qui figurait déjà au casting de Truman, et auparavant de Ficcio), trouve le juste équilibre entre drame et comédie et réussit ce tour de force de créer, chez le spectateur, de l’empathie pour le personnage arrogant et cynique qu’il incarne. Le couple qu’il forme avec l’actrice argentine Griselda Siciliani, dont la drôlerie et la bienveillance compensent la rigidité de son partenaire, fonctionne à merveille. Alberto San Juan (récompensé du prix du meilleur acteur dans un second rôle lors de 35e cérémonie des Goya en mars 2021) fait de Salva le pompier dont la générosité se vérifie dans tous les actes de la vie, y compris les plus inattendus, l’élément le plus touchant de ce groupe hétéroclite que la fraîcheur de Belen Cuesta complète délicieusement. Nul doute que sans eux, dont on savoure la capacité à nous rendre complices de leurs rires, cette comédie acidulée n’aurait pas eu la même saveur.

Ajoutez à cette performance d’acteurs une mise en scène dynamique et des dialogues mordants et vous obtenez un petit bijou de finesse et de drôlerie à déguster sans modération.